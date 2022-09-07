Верховний суд скасував для повторного розгляду рішення про незаконність штрафів АМКУ на "Зеонбуд" та "ДТЕК Західенерго"

Верховний Суд 6 вересня вирішив повернути дві справи - про зловживання монопольним становищем ТОВ "Зеонбуд" та АТ "ДТЕК Західенерго" на Бурштинському енергоострові - на повторний розгляд, "Зеонбуд" заплатив штраф, повідомив Антимонопольний комітет України у середу.

"Верховний Суд дійшов висновку, що рішення судів попередніх інстанцій про відміну рішень Комітету щодо цих компаній не обґрунтовані. Отже, суди під час нового розгляду справ повинні будуть повторно дати оцінку всім обставинам встановленим Комітетом і наново оцінити доводи АМКУ щодо наявності правопорушень у діях компаній", - зазначило відомство.

Комітет нагадав, що 14 грудня 2020 року оштрафував на 25,726 млн грн ТОВ "Зеонбуд" за зловживання монопольним становищем при наданні послуг із трансляції телепрограм загальнонаціональних каналів у цифровому форматі DVB-T2, а також зобов'язав компанію припинити порушення.

"Зеонбуд" оскаржив рішення АМКУ в суді та отримав позитивні вердикти судів першої та другої інстанцій. Водночас Верховний суд частково задовольнив касаційну скаргу Комітету у цій справі та скасував ці рішення, після чого "Зеонбуд" 6 вересня сплатив штраф у повному обсязі.

Також 15 грудня 2020 року АМКУ оштрафував групу ДТЕК у складі двох суб'єктів господарювання на 275,2 млн грн за зловживання монопольним становищем на Бурштинському енергоострові. ДПЕК також досягла позитивних рішень в оскарженні штрафу в судах перших двох інстанцій.

У відповідь Комітет звернувся з касаційною скаргою до Верховного суду, який її частково задовольнив, передавши справу на новий розгляд до суду першої інстанції.

"Під час повторних розглядів цих справ АМКУ докладатиме максимальних зусиль, щоб довести правомірність своєї позиції", – наголошується в релізі.