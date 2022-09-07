РФ має намір залучити низку громадян ЄС до проведення псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України – ГУР Міноборони

Головне управління розвідки Міноборони України повідомляє про наміри російської влади залучити до проведення псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України т.зв. "незалежних спостерігачів" з-поміж громадян Євросоюзу.

"Підготовка росіян до проведення псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України триває", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що зараз окупанти мають проблеми з підготовкою до псевдореферендуму, зокрема через успіхи ЗСУ, активну діяльність Руху Опору та суспільні настрої, які є і залишатимуться на боці України.

"Тому для легітимізації псевдореферендумів на міжнародній арені росіяни готують "незалежних спостерігачів", серед яких, зокрема, можуть бути і громадяни Євросоюзу", - наголошують у відомстві.

Там додають, що РФ має намір залучити до проведення псевдореферендумів, зокрема депутата парламенту федеральної землі Берлін від партії "Альтернатива для Німеччини" Гуннара Ліндемана; представника партії "Альтернатива для Німеччини" та колишнього депутата Бундестагу Ульріха Еме; голову "представництва" так званої "ДНР" у Турині (Італія) та регіонального радника партії "Брати Італії" Мауріціо Марроне; співзасновника центру політичного та стратегічного аналізу Startpol (Франція) Ксав'є Моро; голову партії "Сербська Ліга" Александра Джурджева; главу "представництва" т.зв. "ДНР" у Вероні (Італія) Пальмаріно Дзоккателлі; голову "представництва" т.зв. "ДНР" у Бельгії Кріса Романо; директора "представництва" т.зв. "ДНР" у Фінляндії Йохана Бекмана.

"Присутність "незалежних спостерігачів" має допомогти Росії створити для світу картинку "законного волевиявлення"", - підсумували в ГУР.

За повідомленнями російських ЗМІ, у пропутинських колах звучать пропозиції провести референдум на окупованих територіях 4 листопада, у т.зв. день народної єдності.