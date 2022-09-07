Події

21:25 07.09.2022

РФ має намір залучити низку громадян ЄС до проведення псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України – ГУР Міноборони

2 хв читати
РФ має намір залучити низку громадян ЄС до проведення псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України – ГУР Міноборони

Головне управління розвідки Міноборони України повідомляє про наміри російської влади залучити до проведення псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України т.зв. "незалежних спостерігачів" з-поміж громадян Євросоюзу.

"Підготовка росіян до проведення псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України триває", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що зараз окупанти мають проблеми з підготовкою до псевдореферендуму, зокрема через успіхи ЗСУ, активну діяльність Руху Опору та суспільні настрої, які є і залишатимуться на боці України.

"Тому для легітимізації псевдореферендумів на міжнародній арені росіяни готують "незалежних спостерігачів", серед яких, зокрема, можуть бути і громадяни Євросоюзу", - наголошують у відомстві.

Там додають, що РФ має намір залучити до проведення псевдореферендумів, зокрема депутата парламенту федеральної землі Берлін від партії "Альтернатива для Німеччини" Гуннара Ліндемана; представника партії "Альтернатива для Німеччини" та колишнього депутата Бундестагу Ульріха Еме; голову "представництва" так званої "ДНР" у Турині (Італія) та регіонального радника партії "Брати Італії" Мауріціо Марроне; співзасновника центру політичного та стратегічного аналізу Startpol (Франція) Ксав'є Моро; голову партії "Сербська Ліга" Александра Джурджева; главу "представництва" т.зв. "ДНР" у Вероні (Італія) Пальмаріно Дзоккателлі; голову "представництва" т.зв. "ДНР" у Бельгії Кріса Романо; директора "представництва" т.зв. "ДНР" у Фінляндії Йохана Бекмана.

"Присутність "незалежних спостерігачів" має допомогти Росії створити для світу картинку "законного волевиявлення"", - підсумували в ГУР.

За повідомленнями російських ЗМІ, у пропутинських колах звучать пропозиції провести референдум на окупованих територіях 4 листопада, у т.зв. день народної єдності.

 

 

 

Теги: #україна #єс #громадяни #псевдореферендум

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:34 07.09.2022
Україна очікує отримати EUR3 млрд макрофінансової допомоги від ЄС, що залишилися, до кінця року, а також EUR12 млрд за новою програмою у 2023 р. - Шмигаль

Україна очікує отримати EUR3 млрд макрофінансової допомоги від ЄС, що залишилися, до кінця року, а також EUR12 млрд за новою програмою у 2023 р. - Шмигаль

15:40 07.09.2022
Литва передасть Україні пожежні автомобілі та екіпірування для лісівників, візьме шефство над нацпарком

Литва передасть Україні пожежні автомобілі та екіпірування для лісівників, візьме шефство над нацпарком

14:25 07.09.2022
Литва відправила Україні 105-мм гаубиці - Міноборони

Литва відправила Україні 105-мм гаубиці - Міноборони

14:17 07.09.2022
Український народ і Зеленський номіновані на Премію Сахарова в Європарламенті

Український народ і Зеленський номіновані на Премію Сахарова в Європарламенті

13:35 07.09.2022
Президент Єврокомісії: Другий транш нового макрофіну для України становитиме 5 млрд євро

Президент Єврокомісії: Другий транш нового макрофіну для України становитиме 5 млрд євро

06:59 07.09.2022
Понад 200 суден отримали дозвіл на рух у рамках стамбульської продуктової угоди

Понад 200 суден отримали дозвіл на рух у рамках стамбульської продуктової угоди

22:01 06.09.2022
Восьмий санкційний пакет проти РФ буде, Україна очікує на його схвалення у вересні

Восьмий санкційний пакет проти РФ буде, Україна очікує на його схвалення у вересні

15:50 06.09.2022
ВР закликала інституції та країни ЄС припинити видачу шенгенських віз росіянам

ВР закликала інституції та країни ЄС припинити видачу шенгенських віз росіянам

14:18 06.09.2022
У ЄС цього тижня можуть ухвалити рішення про граничну ціну російського газу - ЗМІ

У ЄС цього тижня можуть ухвалити рішення про граничну ціну російського газу - ЗМІ

08:39 06.09.2022
Боррель закликав держави-члени спільно поповнити свої арсенали після надання зброї Україні

Боррель закликав держави-члени спільно поповнити свої арсенали після надання зброї Україні

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Генштаб ЗСУ: Російські війська продовжують порушувати норми міжнародного гуманітарного права на окупованих територіях України

Сили оборони України відбили атаки російських окупантів на кількох напрямках

Окупанти у середу продовжували обстріл цивільної та військової інфраструктури на Сході та Півдні України

Окупанти обстріляли с. Мала Токмачка Запорізької області, загинули троє мешканців, які отримували гумдопомогу

Зеленський обговорив плани посилення оборонних можливостей України із канцлером ФРН Шольцом

ОСТАННЄ

Верховний суд скасував для повторного розгляду рішення про незаконність штрафів АМКУ на "Зеонбуд" та "ДТЕК Західенерго"

В Єрусалимі з’явиться вулиця на честь Праведників народів світу Щепанюків

Зеленський призначив керівників чотирьох міських військових адміністрацій у Донецькій області

Банда на чолі з росіянином та італійцем крала натовський гас

У ХАРКОВІ ЧУТНО ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

США навчали українських ракетників, які потопили російський військовий корабель "Василь Бех"

Постпреди країн ЄС погодили пропозицію ЄК щодо призупинення візової угоди з РФ

Генпрокурор: Порушено справу за фактом можливих тортур і вбивства російськими військовими волонтера з Великої Британії

Генштаб ЗСУ: Російські війська продовжують порушувати норми міжнародного гуманітарного права на окупованих територіях України

Сили оборони України відбили атаки російських окупантів на кількох напрямках

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА