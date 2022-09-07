США навчали українських ракетників, які потопили російський військовий корабель "Василь Бех"

Українські сили, що потопили російський військовий корабель "Василь Бех" ракетами "Гарпун" у червні, пройшли підготовку в США, повідомляє видання Defence One із посиланням на заступника міністра оборони США із закупівель та підтримки Вільяма Лапланта.

"Українці пройшли навчання із застосування цієї зброї "у нашій країні у вихідні у День пам'яті", - сказав Лаплант.

При цьому видання зазначає, що протикорабельні ракети Harpoon виробництва Boeing, які були використані під час удару, були передані українцям союзником США, якого Лаплант не назвав.

Уточнюється, що передані Україні ракети було знято з корабля союзника, а потім встановлено на кузові вантажівки з бортовою платформою. Друга бортова вантажівка служила "джерелом енергії".

"Зараз відбуваються неймовірні інновації, і ми просто недостатньо про це говоримо", - наголосив представник Міноборони США.

Як повідомлялося, 17 червня українські військові вразили в акваторії Чорного моря російський буксир "Василь Бех" під час транспортування ним боєприпасів, озброєння та особового складу Чорноморського флоту, після чого буксир вигорів і затонув разом із зенітно-ракетним комплексом "ТОР" на борту.