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19:58 07.09.2022

Генпрокурор: Порушено справу за фактом можливих тортур і вбивства російськими військовими волонтера з Великої Британії

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Генпрокурор: Порушено справу за фактом можливих тортур і вбивства російськими військовими волонтера з Великої Британії

Офіс генерального прокурора порушив кримінальне провадження за фактом можливих тортур і вбивства волонтера з Великої Британії військовослужбовцями РФ, повідомив генеральний прокурор Андрій Костін.

"Офіс генпрокурора розпочав досудове розслідування за фактами можливих тортур і вбивства волонтера з Великої Британії військовослужбовцями ЗС РФ", - сказав генпрокурор у середу на брифінгу у Києві.

За словами Костіна, попередньо встановлено, що у квітні 2022 року під час здійснення волонтерської діяльності з евакуації мирного населення на території Запорізької області волонтера було незаконно захоплено російськими військовослужбовцями, позбавлено волі та примусово перевезено на тимчасово окуповану територію Донецької області.

"У липні окупаційною адміністрацією РФ була поширена інформація про нібито загибель волонтера в результаті хвороби і стресу. Лише за півтора місяця переговорів і принципової позиції України РФ повернула його тіло на підконтрольну Україні територію", - розповів Костін.

Він зазначив, що на тілі волонтера є ознаки тілесних ушкоджень, які можуть свідчити про жорстоке поводження з ним, що могло стати справжньою причиною його смерті.

Генпрокурор додав, що тіло волонтера окупанти утримували у неналежних умовах, тому справжні причини смерті та можливі тілесні ушкодження будуть встановлені після проведення експертизи.

За словами Костіна, розслідування кримінального провадження доручено СБУ.

"На мій погляд, РФ укотре показує своє людожерське обличчя, щодня піддаються тортурам і перебувають під загрозою позасудової кари тисячі громадян, зокрема цивільні, які незаконно утримуються в заручниках Росією на тимчасово окупованих територіях", - підсумував генпрокурор.

"Ми перебуваємо в контакті з представниками Великої Британії. Вони безумовно беруть участь у цьому процесі, і для нас важлива зокрема їхня експертна допомога. Ми відкриті до співпраці з колегами з Великої Британії, щоб остаточно і абсолютно точно були встановлені причини смерті та причини тілесних ушкоджень, які ми бачимо на тілі повернутого нам британського волонтера", - додав Костін.

Він припустив, що, можливо, волонтеру не надавалася необхідна медична допомога, і це спричинило смерть.

 

 

Теги: #рф #прокуратура #волонтер #убивство #британець

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