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19:31 07.09.2022

Зеленський змінив керівника СБУ у Чернігівській області - укази

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Зеленський змінив керівника СБУ у Чернігівській області - укази

Президент України Володимир Зеленський звільнив Євгена Нетужилова з посади начальника Управління Служби безпеки України у Чернігівській області та призначив на цю посаду Олексія Ляха.

Відповідні укази №631/2022 та №632/2022 від 7 вересня розміщені на сайті глави Української держави.

Лях раніше очолював Управління Служби безпеки України у Миколаївській області.

Нетужилов був призначений на посаду начальника Чернігівського облуправління СБУ у 2020 році указом Зеленського, раніше очолював управління СБУ в АР Крим.

Теги: #сбу #кадри #чернігівська_область

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