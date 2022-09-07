Зеленський змінив керівника СБУ у Чернігівській області - укази

Президент України Володимир Зеленський звільнив Євгена Нетужилова з посади начальника Управління Служби безпеки України у Чернігівській області та призначив на цю посаду Олексія Ляха.

Відповідні укази №631/2022 та №632/2022 від 7 вересня розміщені на сайті глави Української держави.

Лях раніше очолював Управління Служби безпеки України у Миколаївській області.

Нетужилов був призначений на посаду начальника Чернігівського облуправління СБУ у 2020 році указом Зеленського, раніше очолював управління СБУ в АР Крим.