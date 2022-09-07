Події

19:27 07.09.2022

Естонія придбає польські ЗРК

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Центр оборонних інвестицій Естонії (RKIK) та польська компанія оборонних технологій Mesko підписали у середу рамкову угоду про закупівлю зенітних ракетних комплексів (ЗРК) малої дальності PIORUN.

"PIORUN - це розроблена в Польщі та прийнята на озброєння у 2019 році система зенітного озброєння, яка використовуватиметься і у бригадах, і в підрозділах наземної оборони, що дасть змогу створити засоби безпосередньої ППО над Естонією", - повідомило міністерство оборони Естонії.

Перші постачання до Естонії відбудуться у другій половині 2023 року.

Уряд виділив на розвиток засобів протиповітряної оборони малої дальності EUR103 млн.

PIORUN використовується і у Польщі, і в Україні, зазначається у повідомленні Міноборони. Система здатна вражати цілі на відстані до 8 км.

Теги: #польща #естонія #зрк

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