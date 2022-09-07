Події

19:27 07.09.2022

Окупанти у середу продовжували обстріл цивільної та військової інфраструктури на Сході та Півдні України

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Окупанти у середу продовжували обстріл цивільної та військової інфраструктури на Сході та Півдні України

Російські окупанти в середу вели вогонь по цивільній та військовій інфраструктурі на Сході та Півдні України, повідомляє Генштаб ЗСУ.

У відомстві зазначають, що на слов'янському напрямку загарбники вели вогонь із ствольної та реактивної артилерії поблизу населених пунктів Слов'янськ, Долина, Краснопілля, Мазанівка, Велика Комишуваха, Дмитрівка, Бражківка, Сулигівка та Вірнопілля.

На краматорському напрямку зафіксовано обстріл у Тетянівки, Кривої Луки, Озерного, Званівки, Спірного, Івано-Дар'ївки, Верхньокам'янського, Веселого та Григорівки.

На бахмутському напрямку із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Нью-Йорк, Торецьк, Юр’ївка, Олександропіль, Зайцеве, Весела Долина, Опитне, Миколаївка Друга, Майорськ, Одрадівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Яковлівка, Білогорівка, Виїмка та Роздолівка.

На авдіївському напрямку зафіксовані обстріли окупантами неподалік Авдіївки, Опитного, Орлівки, Водяного, Тоненького та Первомайського.

На новопавлівському напрямку окупанти вели вогонь з артилерії різних типів у районах населених пунктів Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Парасковіївка, Георгіївка, Микільске, Вугледар, Володимирівка, Пречистівка, Золота Нива, Єгорівка, Петрівка, Солодке, Шевченко, Велика Новосілка, Новомайорське, Павлівка, Времівка.

На запорізькому напрямку окупанти здійснювали обстріли з артилерії в районах населених пунктів Новоандріївка, Малі Щербаки, Мала Токмачка, Щербаки, Нестерянка, Новоданилівка, Залізничне, Дорожнянка, Червоне, Полтавка, Малинівка, Ольгівське, Білогір’я, Новопіль, Времівка, Вільне Поле та Шевченко.

На південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли зі ствольної та реактивної артилерії уздовж лінії зіткнення.

"Крім того, обстрілів ворожої артилерії зазнали населені пункти Веселий Кут, Таврійське, Любомирівка, Олександрівка, Степова Долина, Благодатне, Луч, Дніпровське, Лупареве, Шевченкове, Мирне, Новогригорівка, Киселівка, Велике Артакове, Біла Криниця, Тернівка, Сухий Ставок, Ольгине, Миролюбівка, Любимівка, Петрівка, Велика Костромка та Іванівка", - підсумували у Генштабі.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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