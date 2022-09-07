Генштаб ЗСУ: Загроза обстрілів України з території Білорусі зберігається

Загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по території України з території та повітряного простору Білорусі наразі зберігається, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в середу.

"Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по території України з повітряного простору та території республіки Білорусь", - йдеться в повідомленні.

Водночас загалом на волинському та поліському напрямках ситуація залишається без змін. Певні підрозділи збройних сил РБ продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах.

На інших напрямках противник продовжував обстрілювати військові та цивільні об'єкти. Зокрема, на сіверському напрямку з мінометів та реактивної артилерії у районах населених пунктів Блешня, Гай, Сеньківка Чернігівської області та Манухівка, Юр'єве, Миколаївка, Ходине, Порохонь, Вовківка, Запсілля, Стукалівка та Нововасильівка Сумської області.

На харківському напрямку зі ствольної та реактивної артилерії окупанти вели вогонь у районах Дуванки, Соснівки, Чорноглазівки, Миронівки, Костянтинівки, Удів, Руської Лозової, Питомника, Черкаської Лозової, Черкаських Тишків, Руських Тишків, Базаліївки, Старого Салтова, Костянтинівки та Перемоги.