Події

18:22 07.09.2022

Біля Голої Пристані знищено баржу з 30 окупантами та 2 БМП

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Біля Голої Пристані знищено баржу з 30 окупантами та 2 БМП

Ракетно-артилерійські підрозділи Збройних сил України знищили баржу з окупантами та бойовою технікою на борту під час їхньої спроби налагодити альтернативну переправу в районі окупованого м. Гола Пристань Скадовського району Херсонської області.

"Підтверджені втрати ворога становлять 30 рашистів та дві бойові машини піхоти", - повідомляється на сторінці Оперативного командування "Південь" у фейсбуці в середу.

Крім того, під час спроби атакувати українські позиції було збито ударний гелікоптер К-52 противника, а в Бериславському районі знищено ворожий склад боєприпасів.

У зведенні зазначено, що проїзд дамбою Каховського водосховища досі неможливий через пошкодження розташованого поблизу мосту. "Вогневий контроль Каховського мосту не дозволяє ворогові провести ремонтні роботи", - йдеться в повідомленні.

Корабельне угруповання ворога в Чорному морі без змін у постійній готовності до застосування 16 крилатих ракет типу "Калібр", повідомили в Оперативному командуванні "Південь".

 

Теги: #баржа #знищення #окупанти

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