Зеленський обговорив плани посилення оборонних можливостей України із канцлером ФРН Шольцом
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, під час якої сторони обговорили плани подальшого посилення оборонних можливостей України.
"Провів телефонну розмову з канцлером ФРН Олафом Шольцом на широкий перелік тем", - написав Зеленський у твіттері в середу.
Президент зазначив, що під час розмови він подякував главі німецького уряду за підтвердження EUR5 млрд макрофінансової допомоги від ЄС, а також розповів про необхідність повноцінної програми МВФ.
"Обговорили плани щодо подальшого посилення оборонних спроможностей України", – підсумував він.