Події

17:50 07.09.2022

Зеленський обговорив плани посилення оборонних можливостей України із канцлером ФРН Шольцом

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Зеленський обговорив плани посилення оборонних можливостей України із канцлером ФРН Шольцом

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, під час якої сторони обговорили плани подальшого посилення оборонних можливостей України.

"Провів телефонну розмову з канцлером ФРН Олафом Шольцом на широкий перелік тем", - написав Зеленський у твіттері в середу.

Президент зазначив, що під час розмови він подякував главі німецького уряду за підтвердження EUR5 млрд макрофінансової допомоги від ЄС, а також розповів про необхідність повноцінної програми МВФ.

"Обговорили плани щодо подальшого посилення оборонних спроможностей України", – підсумував він.

Теги: #розмова #зеленський #шольц

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