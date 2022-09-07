Зеленський обговорив плани посилення оборонних можливостей України із канцлером ФРН Шольцом

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, під час якої сторони обговорили плани подальшого посилення оборонних можливостей України.

"Провів телефонну розмову з канцлером ФРН Олафом Шольцом на широкий перелік тем", - написав Зеленський у твіттері в середу.

Президент зазначив, що під час розмови він подякував главі німецького уряду за підтвердження EUR5 млрд макрофінансової допомоги від ЄС, а також розповів про необхідність повноцінної програми МВФ.

"Обговорили плани щодо подальшого посилення оборонних спроможностей України", – підсумував він.