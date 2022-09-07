Окупанти обстріляли с. Мала Токмачка Запорізької області, загинули троє мешканців, які отримували гумдопомогу

Троє мешканців с. Мала Токмачка Пологівського району Запорізької області загинули, семеро дістали важких поранень унаслідок обстрілу окупантами з реактивних систем залпового вогню "Град", повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"Приблизно о 15:40 ворог обстріляв із РСЗВ "Град" с. Мала Токмачка Оріхівського району. В одному з дворів перебували вісім цивільних людей, вони в цей час отримували гуманітарну допомогу. Внаслідок обстрілу п'ятьох людей важко поранено, трьох убито. Обстріл триває", - написав Старух у телеграмі.

Пізніше він уточнив, що кількість постраждалих становить семеро людей, з них троє перебувають у важкому стані. "На жаль, кількість поранених у Малій Токмачці збільшилася до сімох людей, троє осіб у важкому стані", - написав Старух.