Порошенко про звіт МАГАТЕ: РФ має вивести війська із ЗАЕС, станція має повернутися під контроль України

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко в ефірі телеканалу France 24 зазначив, що у звіті МАГАТЕ щодо Запорізької АЕС не вистачає вимоги повернення станції під контроль України та виведення російських військ, повідомляється на сайті політсили.

"Думаю, що місія МАГАТЕ є життєво важливою. Не можна залишатися нейтральним, коли йдеться про ядерний тероризм Росії. Як не можна бути нейтральним і в питанні ядерної безпеки, адже стаття 5 НАТО не зможе у такому випадку захистити. Однак я вважаю, що нам слід було б мати ще додаткові позиції у звіті місії МАГАТЕ. Позиція перша – заклик до негайного повернення Запорізької атомної електростанції під контроль України. І позиція друга – негайне виведення всіх російських сил, які застосовують там і реактивні системи залпового вогню, і артилерію, саме на місці ядерної електростанції", – сказав Порошенко.

Він також заявив про необхідність розміщення там миротворців ООН на основі рішення Ради Безпеки ООН для того, щоб убезпечити зону ядерної безпеки.

"І четверта позиція – не можна дозволити Росії відключити лінію електропостачання з ядерної станції до електромережі України. Адже навіть спроба це зробити, відключити від електромережі, значно збільшує ядерні ризики", – сказав політик.

Він наголосив, що це не тема для домовленостей між Києвом і Москвою.

"Мова йде про глобальну ядерну безпеку. Місія МАГАТЕ, яка була погоджена ООН, власне і є тією структурою, механізмом, який повинен вимагати запровадження умов, на які Росія має погодитися, прийняти їх. Та, відповідно, продемонструвати відповідальне ставлення", – сказав Порошенко.