Через збройну агресію РФ у Чорному морі масово гинуть дельфіни

Збройна агресія РФ призвела до масової загибелі дельфінів у Чорному морі, прокуратура відкрила справу за фактом екоциду та надсилає запити про міжнародну правову допомогу до низки країн для встановлення аналогічних випадків, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"На пляжах Одещини з початку збройної агресії РФ проти України знаходять велику кількість загиблих морських ссавців. Ймовірна причина їхньої загибелі – використання гідролокаторів на підводних та надводних човнах країни-агресора. Сонари видають потужні звуки, які негативно впливають на здоров'я тварин", - йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора в телеграм-каналі в середу.

У ньому наголошується, що з ініціативи прокуратури проведено огляди та розтини морських свиней і дельфінів, знайдених мертвими на узбережжях.

За інформацією прокуратури, відібрані зразки буде направлено для проведення досліджень у Падуанському університеті (Італія) та окремого дослідження структур внутрішнього вуха ссавців у Ганноверському університеті (Німеччина).

"Також прокуратура готує запити про надання міжнародної правової допомоги до Республіки Болгарія, Турецької Республіки та Румунії щодо встановлення аналогічних випадків загибелі дельфінів", - зазначено в повідомленні.

Прокурори Одеської обласної прокуратури відкрили кримінальне провадження за фактом екоциду (ст. 441 КК України).