Енергодар вкотре позбавлений електропостачання через обстріли, співробітники комунальних служб не встигають відновлювати інфраструктуру
Енергодар вкотре зазнав обстрілів, місто відключене від електропостачання, повідомив міський голова Дмитро Орлов.
"Проміжки між провокаціями стають дедалі коротшими. Вже вдруге за добу зникло електропостачання у всьому місті. Працівники комунальних та інших служб просто не встигають завершити одні аварійно-відновлювальні роботи, як черговий обстріл зводить їхню роботу нанівець і треба все починати з початку. Прогнозувати терміни відновлення електропостачання наразі неможливо", - написав Орлов у телеграм-каналі.
Він закликав жителів міста дотримуватися правил двох стін під час обстрілів, зробити запаси питної води і, коли з'явиться можливість і припиняться обстріли, сформувати запас продуктів, які не потребують приготування.