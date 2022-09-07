Українські десантники збили два російські штурмовики Су-25

Бійці Десантно-штурмових військ Збройних сил України збили два російські літаки Су-25 "Грач" в середу, повідомляється на сторінці Командування ДШВ ЗСУ у фейсбуці.

"Сьогодні, 7 вересня, в одному з районів виконання завдань підрозділами протиповітряної оборони 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада та 80 окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ були успішно збиті два російські штурмовики Су-25 "Грач". Броньовані літаки окупантів були назавжди приземлені розрахунками ПЗРК "Ігла", - йдеться в повідомленні.