Події

15:52 07.09.2022

Українські десантники збили два російські штурмовики Су-25

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Українські десантники збили два російські штурмовики Су-25

Бійці Десантно-штурмових військ Збройних сил України збили два російські літаки Су-25 "Грач" в середу, повідомляється на сторінці Командування ДШВ ЗСУ у фейсбуці.

"Сьогодні, 7 вересня, в одному з районів виконання завдань підрозділами протиповітряної оборони 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада та 80 окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ були успішно збиті два російські штурмовики Су-25 "Грач". Броньовані літаки окупантів були назавжди приземлені розрахунками ПЗРК "Ігла", - йдеться в повідомленні.

 

Теги: #су25 #збиття

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