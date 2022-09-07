У Вишгородському районі тривають навчання саперів, можливі вибухи

Навчання саперів відбуваються у Вишгородському районі Київської області на північ від української столиці у середу, мешканців просять не хвилюватися, якщо почують звуки вибухів.

"Сьогодні, 7 вересня, на території Вишгородського району проводяться навчання саперів. У планах заходів – відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів. Тому в деяких громадах Київської області протягом дня можливі звуки вибухів. Зберігайте спокій!" - повідомляється у телеграм-каналі Київської обласної військової адміністрації.