Події

14:15 07.09.2022

У Вишгородському районі тривають навчання саперів, можливі вибухи

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У Вишгородському районі тривають навчання саперів, можливі вибухи

Навчання саперів відбуваються у Вишгородському районі Київської області на північ від української столиці у середу, мешканців просять не хвилюватися, якщо почують звуки вибухів.

"Сьогодні, 7 вересня, на території Вишгородського району проводяться навчання саперів. У планах заходів – відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів. Тому в деяких громадах Київської області протягом дня можливі звуки вибухів. Зберігайте спокій!" - повідомляється у телеграм-каналі Київської обласної військової адміністрації.

 

Теги: #навчання #київська_область #сапери

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