Події

09:41 07.09.2022

За добу в Україні ліквідовано 460 російських військових, найбільших втрат противник зазнав на донецькому напрямку - Генштаб

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За добу в Україні ліквідовано 460 російських військових, найбільших втрат противник зазнав на донецькому напрямку - Генштаб

Російський агресор за минулу добу втратив в Україні 460 людей особового складу, а від початку вторгнення втрати ворога сягнули 50610 осіб, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Крім того, ліквідовано: танків – 2097 (+20) од., бойових броньованих машин – 4520 (+36) од., артилерійських систем – 1194 (+15) од., РСЗВ – 300 (+4) од., засобів ППО – 156 (+0) од., автомобільної техніки й автоцистерн – 3320 (+15) од., спеціальної техніки – 109 (+0)", - повідомляється на сторінці Генштабу в соцмережі "Фейсбук".

Найбільших втрат противник зазнав на донецькому напрямку.

Дані уточнюються.

 

Теги: #війна #генштаб_зсу

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