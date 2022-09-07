Події

08:04 07.09.2022

Ворог обстріляв Нікопольський район, масштаби руйнувань з’ясовуються

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Ворог обстріляв Нікопольський район, масштаби руйнувань з’ясовуються

Уночі ворог обстріляв Нікопольський район, масштаби руйнувань з'ясовуються, повідомляє голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Ворог тримав під прицілом Нікопольський район. Накривав його з "Градів", мінометів та важкої артилерії. Ударив по Нікополю та Марганецькій громаді. Минулося без загиблих і поранених. Масштаби руйнацій з’ясовуються", - написав Резніченко в телеграм-каналі в середу вранці.

Також уночі пожежники загасили пожежу на нафтобазі у Кривому Розі, яка виникла після ракетного удару.

"Воювали з вогнем понад 16 годин", - зазначив глава ОВА.

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська_область

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