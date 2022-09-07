Події

07:18 07.09.2022

ЗС України відбили атаки противника поблизу населених пунктів Григорівка, Зайцеве, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина та Опитне

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ЗС України відбили атаки противника поблизу населених пунктів Григорівка, Зайцеве, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина та Опитне

Українські військові відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Григорівка, Зайцеве, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Опитне, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

"За минулу добу ворог завдав понад 7 ракетних та 25 авіаційних ударів по військових та цивільних об’єктах на території України. Для цього здійснив до 20 літаковильотів. Зокрема, постраждала інфраструктура в районах населених пунктів Харків, Великі Проходи, Білогірка, Костромка, Сухий Ставок та Безіменне" – йдеться у зведенні, опублікованому на фейсбуці в середу вранці.

На волинському та поліському напрямках ситуація без змін.

На інших напрямках агресор обстріляв військову та цивільну інфраструктуру з танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії, а саме:

на сіверському напрямку зафіксовано мінометні обстріли в районах населених пунктів Гай Чернігівської області та Волфине, Запсілля, Манухівка і Стукалівка Сумської області;

на харківському напрямку ворог завдав обстрілів у районах населених пунктів Прудянка, Чорноглазівка, Миронівка, Великі Проходи, Руська та Черкаська Лозова, Руські та Черкаські Тишки;

на слов’янському напрямку обстрілів з боку окупантів зазнали Слов’янськ, Велика Комишуваха, Долина, Краснопілля, Дмитрівка та Довгеньке;

на краматорському напрямку противник обстрілював райони Тетянівки, Кривої Луки, Спірного, Веселого та Григорівки;

на бахмутському напрямку здійснював обстріли із мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Бахмутське, Соледар, Бахмут, Нью-Йорк, Зайцеве, Весела Долина, Майорськ та Яковлівка;

на авдіївському напрямку обстріляно Авдіївку, Опитне, Водяне, Тоненьке та Первомайське;

на новопавлівському напрямку активних наступальних дій ворог не проводив,  вогневого впливу зазнали райони Мар’їнки, Красногорівки, Новомихайлівки, Вугледара, Солодкого, Шевченко, Золотої Ниви, Павлівки та Времівки;

на запорізькому напрямку окупанти задіяли міномети, ствольну та реактивну артилерію по районах населених пунктів Новоандріївка, Малі Щербаки, Мала Токмачка, Щербаки, Білогір’я, Новопіль, Вільне Поле та Шевченко;

на південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення. Крім того, ворог вів повітряну розвідку БпЛА - здійснив 34 вильоти..

"Приватні воєнні компанії, що діють на тимчасово захоплених територіях, зокрема, в населеному пункті Олександрівка Харківської області, зазнають суттєвих втрат. Окремі підрозділи нараховують понад 40 відсотків важкопораненими та вбитими. Тіла багатьох загиблих не ідентифікуються та рахуються як зниклі безвісті", - зазначають у Генштабі.

Протягом доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони здійснила 27 ударів та знищила склад боєприпасів, завдала ураження по майже 40 опорних пунктах та місцях скупчення живої сили і техніки.

Підрозділи протиповітряної оборони українських військ у різних напрямках знищили: літак Су-25, вертоліт Ка-52, БПЛА та п'ять крилатих ракет типу "Х-101".

"У результаті вогневого впливу завдано ураження по 7 пунктах управління і 13 об’єктах зосередження живої сили противника. В зону ураження потрапили радіолокаційні станції та станції зв’язку, мостові та понтонна переправи, 3 склади боєприпасів та паливо-мастильних матеріалів різного рівня - тим самим значно знижено бойові та логістичні спроможності окупантів", - сказано в повідомленні.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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