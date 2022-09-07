У Харкові є пошкодження інфраструктури, інформації щодо постраждалих немає

Російські окупанти завдали удару по Харкову, є пошкодження інфраструктури в одному з районів, про постраждалих інформації наразі немає, повідомляє голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"На місцях влучень працюють профільні служби. В одному з районів Харкова є пошкодження інфраструктури. Інформація про постраждалих наразі не надходила", - написав Синєгубов у ніч проти середи.

Міський голова Харкова Ігор Терехов уточнив, що "поки що відомо про прильоти у Немишлянському районі. За попередньою інформацією там горять кілька авто та виробнича будівля".