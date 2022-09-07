Понад 200 суден отримали дозвіл на рух у рамках стамбульської продуктової угоди

Спільний координаційний центр (СКЦ) надав дозвіл на вихід п'яти суднам у середу з українських портів у рамках чорноморської зернової ініціативи, повідомляє ООН.

"СКЦ санкціонував вихід п'яти суден, які перевозять загалом 129 538 тонн зерна та інших продуктів харчування у рамках чорноморської зернової ініціативи", - йдеться у повідомленні.

В ООН пояснили, що судна Dignity (8,2 тис. тонн соняшникового насіння), Eliana (5,2 тис. тонн соняшникової олії) і Kaptan Cevdet (2 тис. 472 тонн соєвих бобів) попрямують до Туреччини. Судно Seaguardian доставить до Іспанії 62 тис. 266 тонн ячменю, пшениці та насіння соняшника, а судно Super Henry перевезе до Кенії 51,4 тис. тонн пшениці.

"Станом на 6 вересня загальний тоннаж зерна та інших продуктів харчування, експортованих з трьох українських портів, становить 2 млн 212 тис. 972 тонни. Загалом на цей час було дозволено рух 204 суден - 108, які прибувають в українські порти і 96, що виходять із них", - наголошується у повідомленні.

У Стамбулі 22 липня за участю ООН, Росії, Туреччини та України відбулося підписання двох документів щодо створення коридору для вивезення зерна з трьох українських портів – Чорноморська, Одеси та Південного.