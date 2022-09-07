Події

06:59 07.09.2022

Понад 200 суден отримали дозвіл на рух у рамках стамбульської продуктової угоди

1 хв читати
Понад 200 суден отримали дозвіл на рух у рамках стамбульської продуктової угоди

Спільний координаційний центр (СКЦ) надав дозвіл на вихід п'яти суднам у середу з українських портів у рамках чорноморської зернової ініціативи, повідомляє ООН.

"СКЦ санкціонував вихід п'яти суден, які перевозять загалом 129 538 тонн зерна та інших продуктів харчування у рамках чорноморської зернової ініціативи", - йдеться у повідомленні.

В ООН пояснили, що судна Dignity (8,2 тис. тонн соняшникового насіння), Eliana (5,2 тис. тонн соняшникової олії) і Kaptan Cevdet (2 тис. 472 тонн соєвих бобів) попрямують до Туреччини. Судно Seaguardian доставить до Іспанії 62 тис. 266 тонн ячменю, пшениці та насіння соняшника, а судно Super Henry перевезе до Кенії 51,4 тис. тонн пшениці.

"Станом на 6 вересня загальний тоннаж зерна та інших продуктів харчування, експортованих з трьох українських портів, становить 2 млн 212 тис. 972 тонни. Загалом на цей час було дозволено рух 204 суден - 108, які прибувають в українські порти і 96, що виходять із них", - наголошується у повідомленні.

У Стамбулі 22 липня за участю ООН, Росії, Туреччини та України відбулося підписання двох документів щодо створення коридору для вивезення зерна з трьох українських портів – Чорноморська, Одеси та Південного.

 

 

Теги: #зерно #оон #україна

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:01 06.09.2022
Восьмий санкційний пакет проти РФ буде, Україна очікує на його схвалення у вересні

Восьмий санкційний пакет проти РФ буде, Україна очікує на його схвалення у вересні

20:27 06.09.2022
До Сомалі вже найближчими тижнями прибуде 28,6 тис. тонн української пшениці - Зеленський

До Сомалі вже найближчими тижнями прибуде 28,6 тис. тонн української пшениці - Зеленський

16:12 06.09.2022
Сім'ї військовополонених із "Азовсталі" закликають ООН застосувати дієві та невідкладні механізми розслідування теракту в Оленівці

Сім'ї військовополонених із "Азовсталі" закликають ООН застосувати дієві та невідкладні механізми розслідування теракту в Оленівці

08:39 06.09.2022
Боррель закликав держави-члени спільно поповнити свої арсенали після надання зброї Україні

Боррель закликав держави-члени спільно поповнити свої арсенали після надання зброї Україні

07:35 06.09.2022
Понад 2 млн тонн сільгосппродукції експортовано з України в рамках чорноморської зернової ініціативи

Понад 2 млн тонн сільгосппродукції експортовано з України в рамках чорноморської зернової ініціативи

06:31 06.09.2022
Війна в Україні забрала життя щонайменше 5,718 тис. цивільних, ще 8,199 тис. поранено

Війна в Україні забрала життя щонайменше 5,718 тис. цивільних, ще 8,199 тис. поранено

16:52 05.09.2022
В Україні запустили проєкт зі створення благодійного каталогу українських фольклорних семплів

В Україні запустили проєкт зі створення благодійного каталогу українських фольклорних семплів

13:45 05.09.2022
Україна та Єврокомісія домовилися про фінансування заходу щодо зменшення вразливості та підвищення продовольчої безпеки в Україні

Україна та Єврокомісія домовилися про фінансування заходу щодо зменшення вразливості та підвищення продовольчої безпеки в Україні

13:41 05.09.2022
Єврокомісія виділяє Україні EUR500 млн у рамках програми бюджетної підтримки

Єврокомісія виділяє Україні EUR500 млн у рамках програми бюджетної підтримки

11:09 05.09.2022
Президент ЄП Мецола - Шмигалю: Європарламент залишається надійним другом України

Президент ЄП Мецола - Шмигалю: Європарламент залишається надійним другом України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Харкові є пошкодження інфраструктури, інформації щодо постраждалих немає

Зеленський запросив Ліз Трасс в Україну

МАГАТЕ рекомендувало припинити обстріли ЗАЕС та її околиць, створити коридори для постачання дизеля і запчастин та зробило ще низку рекомендацій

До Сомалі вже найближчими тижнями прибуде 28,6 тис. тонн української пшениці - Зеленський

Президент України відкрив торгову сесію на Нью-Йоркській фондовій біржі, щоб показати, що Україна відкрита для бізнесу

ОСТАННЄ

За добу харківські рятувальники здійснили 27 оперативних виїздів, піротехніки ліквідували 13 боєприпасів, що не розірвалися

Минулої доби в Донецькій області загинули три людини, дві – поранені

Ворог обстріляв Нікопольський район, масштаби руйнувань з’ясовуються

Байден і Трасс домовилися продовжити спільно протидіяти Росії, Китаю та Ірану

У Пентагоні вбачають ознаки того, що українські військові просуваються вперед – Міноборони США

За вівторок окупанти випустили 140 снарядів по Сумській області

За добу українські військові знищили 83 окупанти, 23 одиниці техніки, 3 склади боєприпасів

ЗС України відбили атаки противника поблизу населених пунктів Григорівка, Зайцеве, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина та Опитне

Окупанти завдали удару по Немишлянському району Харкова, горять авто та виробнича будівля

Голова МАГАТЕ на Раді безпеки ООН підтвердив пропозицію створити на ЗАЕС зону ядерної безпеки та захисту

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА