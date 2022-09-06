Восьмий санкційний пакет проти РФ буде, Україна очікує на його схвалення у вересні

Глава МЗС України Дмитро Кулеба впевнений, що восьмий пакет санкцій проти Росії буде ухвалено.

В ефірі національного телемарафону у вівторок він зазначив, що у Празі він сказав міністрам закордонних справ країн ЄС про те, "що ми очікуємо на цей пакет у вересні".

"Я озвучив ті санкції, які ми очікуємо в ньому побачити. І зараз тільки розпочинається розмова після літньої перерви в Європейському союзі про утримання восьмого пакета", - розповів Кулеба.

"Але в тому, що восьмий пакет буде, немає жодних сумнівів", - сказав глава МЗС.