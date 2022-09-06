Події

21:31 06.09.2022

Окупанти стріляли зі ствольної артилерії у бік Марганецької ТГ, ніхто не постраждав

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Окупанти стріляли зі ствольної артилерії у бік Марганецької ТГ, ніхто не постраждав

Російські військові увечері у вівторок стріляли у бік Марганецької територіальної громади (ТГ) із ствольної артилерії, ніхто не постраждав, повідомив голова Нікопольської районної військової адміністрації (РВА) Євген Євтушенко.

"Снаряди впали на відкритій місцевості, постраждалих і загиблих немає", - написав він у телеграм-каналі.

Євтушенко також написав, що увечері у вівторок "Енергодар обстріляний із прилеглих територій армією РФ".

 

 

 

Теги: #обстріли #марганець

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