Окупанти стріляли зі ствольної артилерії у бік Марганецької ТГ, ніхто не постраждав

Російські військові увечері у вівторок стріляли у бік Марганецької територіальної громади (ТГ) із ствольної артилерії, ніхто не постраждав, повідомив голова Нікопольської районної військової адміністрації (РВА) Євген Євтушенко.

"Снаряди впали на відкритій місцевості, постраждалих і загиблих немає", - написав він у телеграм-каналі.

Євтушенко також написав, що увечері у вівторок "Енергодар обстріляний із прилеглих територій армією РФ".