Події

21:26 06.09.2022

Зеленський розглядає можливість участі у саміті G20 в Індонезії, проте остаточного рішення ще не прийняв

1 хв читати
Зеленський розглядає можливість участі у саміті G20 в Індонезії, проте остаточного рішення ще не прийняв

Президент України Володимир Зеленський розглядає можливість участі у саміті "Великої двадцятки", проте остаточного рішення з цього приводу ще не ухвалив, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Президент розглядає це запрошення, проте поки зарано говорити про будь-які умови або остаточне рішення", - сказав Кулеба в ефірі національного телемарафону у вівторок.

Він зазначив, що українська влада має ще "достатньо часу, щоб прийняти найбільш зважене і вигідне для України рішення".

"Я думаю, що коли йдеться про Україну та її президента, то навіть якщо ми в останню хвилину ухвалимо рішення, нам все одно будуть раді", - підсумував глава української дипломатії.

У червні президент Індонезії Джоко Відодо передав президенту України Володимиру Зеленському запрошення особисто взяти участь у саміті Великої двадцятки (G20), який пройде на Балі у листопаді поточного року.

 

 

Теги: #g20 #зустріч #участь

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:14 30.08.2022
Кулеба зустрівся з главою МЗС Франції, обговорили 8-й пакет санкцій ЄС проти РФ і обмеження на поїздки для росіян

Кулеба зустрівся з главою МЗС Франції, обговорили 8-й пакет санкцій ЄС проти РФ і обмеження на поїздки для росіян

07:13 30.08.2022
Міністри оборони ЄС у Празі обговорять безпеку Євросоюзу

Міністри оборони ЄС у Празі обговорять безпеку Євросоюзу

20:28 22.08.2022
Ердоган заявив про націленість на організацію зустрічі Зеленського і Путіна

Ердоган заявив про націленість на організацію зустрічі Зеленського і Путіна

20:43 16.08.2022
Зеленський і Єрмак зустрілися з представниками групи світових лідерів The Elders

Зеленський і Єрмак зустрілися з представниками групи світових лідерів The Elders

16:04 09.08.2022
Рішення щодо поїздки Зеленського на саміт "Великої двадцятки" буде ухвалено перед ним - Подоляк

Рішення щодо поїздки Зеленського на саміт "Великої двадцятки" буде ухвалено перед ним - Подоляк

19:49 07.08.2022
Зеленський зустрівся з американською актрисою Джессікою Честейн

Зеленський зустрівся з американською актрисою Джессікою Честейн

07:32 05.08.2022
Японія та США домовилися про співпрацю у "підтримки миру в Тайванській протоці"

Японія та США домовилися про співпрацю у "підтримки миру в Тайванській протоці"

22:04 20.07.2022
Зеленська обговорила з першою леді США низку гуманітарних проєктів

Зеленська обговорила з першою леді США низку гуманітарних проєктів

21:46 15.07.2022
Монастирський доповів Зеленському у п'ятницю про наслідки ракетного обстрілу Вінниці та Миколаєва

Монастирський доповів Зеленському у п'ятницю про наслідки ракетного обстрілу Вінниці та Миколаєва

17:35 15.07.2022
Глава Мінфіну закликав країни G20 посилити санкції проти Росії

Глава Мінфіну закликав країни G20 посилити санкції проти Росії

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

МАГАТЕ рекомендувало припинити обстріли ЗАЕС та її околиць, створити коридори для постачання дизеля і запчастин та зробило ще низку рекомендацій

До Сомалі вже найближчими тижнями прибуде 28,6 тис. тонн української пшениці - Зеленський

Президент України відкрив торгову сесію на Нью-Йоркській фондовій біржі, щоб показати, що Україна відкрита для бізнесу

Зеленський закликав світовий бізнес приходити в Україну, "не чекаючи нашої перемоги"

Місія МАГАТЕ підтвердила розміщення Росією військової техніки та персоналу на окупованій ними Запорізькій АЕС

ОСТАННЄ

Восьмий санкційний пакет проти РФ буде, Україна очікує на його схвалення у вересні

МАГАТЕ рекомендувало припинити обстріли ЗАЕС та її околиць, створити коридори для постачання дизеля і запчастин та зробило ще низку рекомендацій

Окупанти стріляли зі ствольної артилерії у бік Марганецької ТГ, ніхто не постраждав

Україна вимагала, вимагає і вимагатиме визнання РФ державою-спонсором тероризму

Генпрокурор Костін повністю оновив керівництво Task Force UA, у роботі з'явилася низка нових напрямів

Російські окупанти посилюють репресії проти мешканців Енергодару

До Сомалі вже найближчими тижнями прибуде 28,6 тис. тонн української пшениці - Зеленський

Президент України відкрив торгову сесію на Нью-Йоркській фондовій біржі, щоб показати, що Україна відкрита для бізнесу

Зеленський закликав світовий бізнес приходити в Україну, "не чекаючи нашої перемоги"

Місія МАГАТЕ підтвердила розміщення Росією військової техніки та персоналу на окупованій ними Запорізькій АЕС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА