Зеленський розглядає можливість участі у саміті G20 в Індонезії, проте остаточного рішення ще не прийняв

Президент України Володимир Зеленський розглядає можливість участі у саміті "Великої двадцятки", проте остаточного рішення з цього приводу ще не ухвалив, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Президент розглядає це запрошення, проте поки зарано говорити про будь-які умови або остаточне рішення", - сказав Кулеба в ефірі національного телемарафону у вівторок.

Він зазначив, що українська влада має ще "достатньо часу, щоб прийняти найбільш зважене і вигідне для України рішення".

"Я думаю, що коли йдеться про Україну та її президента, то навіть якщо ми в останню хвилину ухвалимо рішення, нам все одно будуть раді", - підсумував глава української дипломатії.

У червні президент Індонезії Джоко Відодо передав президенту України Володимиру Зеленському запрошення особисто взяти участь у саміті Великої двадцятки (G20), який пройде на Балі у листопаді поточного року.