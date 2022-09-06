Українські військові відбили атаки ворога в районах 8 населених пунктів, знищено три об'єкти зосередження живої сили окупантів

Українські військові успішно відбили атаки ворога в районах населених пунктів Долина, Соледар, Новобахмутівка, Кодема, Зайцеве, Авдіївка, Мар’їнка та Любомирівка, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Протягом поточної доби ворог завдав понад шість ракетних і понад десять авіаційних ударів по військових та цивільних об’єктах на території України. Для цього провів більше ніж 30 літаковильотів. Зокрема, постраждала інфраструктура в районах населених пунктів Байрак, Асіївка, Пришиб, Тетянівка, Времівка, Новомихайлівка, Велика Новосілка, Полтавка, Ольгівське, Новопіль, Велике Артакове, Біла Криниця, Тернівка, Білогірка, Костромка, Новогригорівка, Благодатівка", - зазначено в повідомленні у фейсбуці.

Протягом доби для підтримки дій наземних угруповань авіація Сил оборони здійснила понад вісім ударів, під час яких знищено бойову техніку, засоби протиповітряної оборони та значну кількість живої сили в опорних пунктах на донецькому та південнобузькому напрямках. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони з різних напрямків знищили один вертоліт, БПЛА та п'ять крилатих ракет.

Уражено шість пунктів управління ворога, зокрема й корпусного рівня. Знищено три об'єкти зосередження живої сили окупантів. До зони ураження потрапили дев'ять засобів протиповітряної оборони, результати уточнюються.

"Водночас знищено техніку радіоелектронної розвідки та боротьби, станції зв’язку, понтонну та паромну переправи, вісім складів боєприпасів різного рівня, що значно знизило можливості противника щодо ведення наступальних дій", - зазначили військові.

На харківському напрямку ворог обстріляв об'єкти в районах населених пунктів Прудянка, Слатине, Руська Лозова, Руські Тишки, Мосьпанове, Гусарівка та Залиман.

На слов'янському напрямку ворог активних наступальних дій не вів. Обстрілів з боку окупантів зазнали Долина, Краснопілля, Мазанівка, Дмитрівка, Бражківка та Довгеньке.

На краматорському напрямку вогневе ураження зафіксовано біля Богородичного, Сидорового, Кривої Луки, Закітного, Платонівки, Сіверська, Івано-Дар’ївки, Верхньокам’янського та Григорівки.

На бахмутському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Нью-Йорк, Юр'ївка, Зайцеве, Весела Долина, Майорськ, Бахмутське, Соледар, Бахмут, Опитне та Роздолівка.

На авдіївському напрямку обстрілів з мінометів та ствольної артилерії зазнали населені пункти Авдіївка, Опитне та Первомайське. На новопавлівському напрямку обстріляно райони Мар’їнки, Новомихайлівки, Великої Новосілки, Парасковіївки, Вугледара, Золотої Ниви, Нескучного та Времівки.

На запорізькому напрямку ворог здійснював обстріли із артилерії різних типів біля Новоданилівки, Білогір’я, Гуляйпільського, Дорожнянки, Червоного, Полтавки та Залізничного.

На південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли вздовж лінії зіткнення. Крім того, ворог продовжував активно вести повітряну розвідку БпЛА, здійснив понад п’ятдесят вильотів.

"Водночас у зв’язку зі значними втратами збільшилася кількість ворожих підрозділів, що відводяться для відновлення боєздатності. Крім того, підрозділи приватних воєнних кампаній змушені поповнюватися за рахунок ув’язнених на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Цим особам за участь у війні проти України пропонують амністію, громадянство Російської Федерації та грошові виплати", - повідомили в Генштабі.