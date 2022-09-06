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18:13 06.09.2022

Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача

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Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 6 вересня, провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Як повідомляється на сайті глави держави, в зустрічі взяли участь головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, міністр оборони Олексій Резніков, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала, командувач Нацгвардії Юрій Лебідь, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, заступник керівника Офісу президента Роман Машовець, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, а також командувачі оперативних напрямків.

"Під час засідання верховному головнокомандувачу доповіли про оперативну ситуацію вздовж усієї лінії фронту. Зокрема, сили оборони досягли успіху у знищенні ракетних складів, баз, штабів і логістичних маршрутів російських загарбників. На визначених напрямках проводиться активна контрбатарейна боротьба задля придушення сил противника", - зазначено у повідомленні.

Теги: #ставка #зеленський

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