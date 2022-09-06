Відкриття понад 3 тис. шкіл очікується до 15 вересня – заступник голови ОП Тимошенко

Понад 3 тис. шкіл заплановано відкрити до 15 вересня 2022 року: вони мають укриття, але очікують висновків обласних військових адміністрацій, повідомив заступник керівника Офісу президента (ОП) Кирило Тимошенко на брифінгу у вівторок.

За його словами, загалом в Україні налічується 15,3 тис. шкіл, із них на підконтрольній території – понад 13,8 тис. шкіл, серед яких 1 вересня відкрилося 6,7 тис.

Тимошенко уточнив, що із 6,7 тис. відкритих шкіл 4,6 тис. обладнано укриттями та відповідним обладнанням, а майже 2,2 тис. мають готові укриття на відстані не більше 100 м від школи.

Водночас, зазначив заступник голови ОП, майже 4 тис. шкіл не відкриються, оскільки не мають ні власних укриттів, ні захисних споруд на відстані 100 м від школи.

Тимошенко повідомив, що 1,8 тис. шкіл розташовані на відстані до 40 км від лінії бойових дій або кордону з РФ та РБ, тому на офлайн навчання учні цих шкіл не виходитимуть.

Заступник голови ОП також наголосив, що наразі в Україні зруйновано або пошкоджено через розпочату Росією війну 823 школи.