У Бердянську чути вибухи та стрілянину, центр міста задимлений - мерія

В окупованому Бердянську лунають вибухи та чути стрілянину. Центр міста вкритий димом, на місце події їдуть "швидкі" та "поліція" - про це повідомляє мерія Бердянська в телеграм-каналі.

У повідомленні наголошується, що вибухи було чути в центральній частині Бердянська біля адміністративних будівель.

Також повідомляється, що в місті чути стрілянину.

Місцеві жителі розміщують у пабліках фото, де видно стовпи чорного диму.

Також мерія зазначає, що інформації про розмінування морського порту не надходило.

Згідно з повідомленням мерії Бердянська, у місті біля будівлі військово-цивільної адміністрації було підірвано автомобіль коменданта міста Артема Бардіна.

Унаслідок вибухів комендант дістав тяжких поранень та був госпіталізований.

Постраждали також автомобілі, що стояли поруч.