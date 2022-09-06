Суд збільшив суму застави до 24 млн грн для ексдепутата Мартиненка

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) збільшила розмір застави колишньому народному депутату, якого підозрюють у відмиванні коштів та одержанні неправомірної вигоди, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

"6 вересня 2022 року Апеляційна палата ВАКС змінила запобіжний захід у частині розміру застави, який було обрано народному депутату України ІІІ-VIII скликань – колишньому голові комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, який підозрюється в отриманні неправомірної вигоди та відмиванні коштів", - ідеться у повідомленні САП у телеграм-каналі у вівторок.

Зокрема, як зазначають у прокуратурі, суд апеляційної інстанції за результатами розгляду апеляційних скарг сторін ухвалив скасувати постанову слідчого судді від 04.08.2022 у частині розміру застави, що досягає 4 962 000 грн, та покладених зобов'язань здати всі свої паспорти для виїзду.

"Своєю ухвалою колегія суддів Апеляційної палати ВАКС постановила застосувати до вказаного депутата заставу у розмірі 24 700 000 гривень та покласти обов’язок не відлучатися за межі України без дозволу слідчого, прокурора, суду", - інформують у САП.

Водночас, як уточнять у повідомленні, суд залишив без змін інші зобов'язання, обрані депутату: прибувати до детектива, прокурора, до суду на першу вимогу, повідомляти про зміну місця свого проживання та утримуватися від спілкування зі свідками у справі.

У повідомленні не зазначено імені колишнього народного депутата, йдеться про Миколу Мартиненка.