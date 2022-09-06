Із-під завалів пошкодженого ракетним ударом житлового будинку в центрі Харкова врятували трьох людей - Терехов

У Харкові з-під завалів житлового будинку, зруйнованого внаслідок ракетного удару російських окупаційних військ у вівторок уранці, врятували трьох людей, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Рятувальники розбирають завали в центрі Харкова. З-під руїн житлового будинку вже врятували трьох людей - двох жінок та чоловіка. Попередньо не постраждали. Рятувальні роботи продовжуються", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.