Події

11:15 06.09.2022

Із-під завалів пошкодженого ракетним ударом житлового будинку в центрі Харкова врятували трьох людей - Терехов

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У Харкові з-під завалів житлового будинку, зруйнованого внаслідок ракетного удару російських окупаційних військ у вівторок уранці, врятували трьох людей, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Рятувальники розбирають завали в центрі Харкова. З-під руїн житлового будинку вже врятували трьох людей - двох жінок та чоловіка. Попередньо не постраждали. Рятувальні роботи продовжуються", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

 

Теги: #війна #харкiв

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