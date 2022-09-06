Події

10:52 06.09.2022

За останній місяць із п'яти областей України евакуювалися понад 60 тис. осіб - Верещук

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За останній місяць із п'яти областей України евакуювалися понад 60 тис. осіб - Верещук

Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила про евакуацію понад 60 тис. українців за останній місяць із Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької та Харківської областей, повідомляє пресслужба міністерства.

"Більшість регіонів нашої держави продовжують приймати у себе внутрішніх переселенців, які їдуть із прифронтових та окупованих територій. Лише за останній місяць із Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької та Харківської областей евакуювалися понад 60 тис. наших громадян, більшість із яких - це жінки, діти, маломобільні та літні люди. І цей процес щодня триває", - повідомила Верещук.

За її словами, величезна відповідальність та значний обсяг роботи у зв'язку з цим лягає на громади та керівників місць компактного проживання внутрішньо переміщених осіб.

"Від їхнього вміння господарювати залежить не лише перебіг подальшої евакуації, а й те, як почуватимуться наші співгромадяни на новому місці. Тим більше, що наразі першочергове завдання порядку денного - підготовка до зими", - зазначила віцепрем'єр.

Верещук звернулася до керівників місць компактного проживання переселенців із проханням організуватись, сформувати перелік потреб, які неможливо вирішити самостійно, та передати їх безпосередньо Мінреінтеграції.

Раніше у Мінреінтеграції повідомили, що протягом серпня з небезпечних районів та тимчасово окупованих територій Харківської, Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей було евакуйовано близько 45 тис. громадян. "Лише з Донецького регіону вдалося евакуювати майже 13 тис. громадян, із яких - понад 2 тисячі дітей", - йдеться у повідомленні пресслужби міністерства.

Теги: #евакуація #верещук

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