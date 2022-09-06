"ІДІЛ" узяв на себе відповідальність за теракт біля посольства РФ у Кабулі

Відповідальність за вчорашній напад на посольство Росії у столиці Афганістану взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава", повідомляє інформаційне агентство Aamaj News.

Терористична організація на своїх інтернет-ресурсах повідомила, що теракт скоєно бойовиком "ІДІЛ" Вакасом Мухаджером.

Напередодні поблизу консульського відділу посольства Росії у Кабулі пролунав вибух. Начальник пресцентру поліції міста Халід Задран повідомив, що внаслідок теракту біля посольства РФ у Кабулі загинули шестеро людей, зокрема четверо бойовиків "Талібану" і двоє співробітників посольства.

За інформацією МЗС РФ, унаслідок атаки загинули двоє співробітників дипмісії.