Події

09:19 06.09.2022

"ІДІЛ" узяв на себе відповідальність за теракт біля посольства РФ у Кабулі

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Відповідальність за вчорашній напад на посольство Росії у столиці Афганістану взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава", повідомляє інформаційне агентство Aamaj News.

Терористична організація на своїх інтернет-ресурсах повідомила, що теракт скоєно бойовиком "ІДІЛ" Вакасом Мухаджером.

Напередодні поблизу консульського відділу посольства Росії у Кабулі пролунав вибух. Начальник пресцентру поліції міста Халід Задран повідомив, що внаслідок теракту біля посольства РФ у Кабулі загинули шестеро людей, зокрема четверо бойовиків "Талібану" і двоє співробітників посольства.

За інформацією МЗС РФ, унаслідок атаки загинули двоє співробітників дипмісії.

Теги: #афганістан #іділ

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