За добу на Харківщині троє осіб загинули внаслідок ворожих обстрілів - Синєгубов

Минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали три райони Харківської області, є жертви серед мирного населення, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"За минулу добу російські окупанти обстрілювали Харківський, Богодухівський та Лозівський райони області. Пошкоджено житлові будинки, господарські споруди, сталися пожежі. У Золочеві загинули двоє чоловіків (39 і 52 роки), окупанти обстріляли сім житлових будинків", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Крім того, внаслідок нічного ракетного удару, завданого ЗС РФ по Індустріальному району Харкова, загинула 73-річна жінка. Крім того, було зруйновано будинок, в якому вона жила, і двоповерхову будівлю.