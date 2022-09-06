Події

09:15 06.09.2022

За добу на Харківщині троє осіб загинули внаслідок ворожих обстрілів - Синєгубов

1 хв читати
За добу на Харківщині троє осіб загинули внаслідок ворожих обстрілів - Синєгубов

Минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали три райони Харківської області, є жертви серед мирного населення, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"За минулу добу російські окупанти обстрілювали Харківський, Богодухівський та Лозівський райони області. Пошкоджено житлові будинки, господарські споруди, сталися пожежі. У Золочеві загинули двоє чоловіків (39 і 52 роки), окупанти обстріляли сім житлових будинків", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Крім того, внаслідок нічного ракетного удару, завданого ЗС РФ по Індустріальному району Харкова, загинула 73-річна жінка. Крім того, було зруйновано будинок, в якому вона жила, і двоповерхову будівлю.

 

Теги: #війна #харківська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:58 06.09.2022
Втрати ворога перевищили 50 тис. осіб від початку вторгнення

Втрати ворога перевищили 50 тис. осіб від початку вторгнення

08:07 06.09.2022
За добу харківські рятувальники здійснили 23 оперативні виїзди, піротехніки ліквідували 9 боєприпасів, що не розірвалися

За добу харківські рятувальники здійснили 23 оперативні виїзди, піротехніки ліквідували 9 боєприпасів, що не розірвалися

06:31 06.09.2022
Війна в Україні забрала життя щонайменше 5,718 тис. цивільних, ще 8,199 тис. поранено

Війна в Україні забрала життя щонайменше 5,718 тис. цивільних, ще 8,199 тис. поранено

22:03 05.09.2022
У Херсонській та Миколаївській областях успішно завдано чотири удари по окупантам, їх техніці та боєкомплектам

У Херсонській та Миколаївській областях успішно завдано чотири удари по окупантам, їх техніці та боєкомплектам

19:29 05.09.2022
Окупанти понад 40 разів обстріляли територію України та завдали понад 25 авіаударів за добу

Окупанти понад 40 разів обстріляли територію України та завдали понад 25 авіаударів за добу

18:58 05.09.2022
У Куп'янську за добу знищено 100 окупантів, у Херсоні 30, ЗРК та переправу – Генштаб

У Куп'янську за добу знищено 100 окупантів, у Херсоні 30, ЗРК та переправу – Генштаб

18:31 05.09.2022
На сьогодні вже верифіковано $326 млрд прямої шкоди від агресії Росії - Шмигаль

На сьогодні вже верифіковано $326 млрд прямої шкоди від агресії Росії - Шмигаль

15:07 05.09.2022
Окупанти ведуть оборонні бої на півдні України, обстрілюють населені пункти вздовж лінії фронту та в тилу української армії - ОК "Південь"

Окупанти ведуть оборонні бої на півдні України, обстрілюють населені пункти вздовж лінії фронту та в тилу української армії - ОК "Південь"

15:03 05.09.2022
У тимчасово окупованому Криму спостерігається примусова активізація сил РФ - ОК "Південь"

У тимчасово окупованому Криму спостерігається примусова активізація сил РФ - ОК "Південь"

14:45 05.09.2022
Унаслідок обстрілу Криворізького району окупантами в Апостоловому загинула жінка, троє людей поранені – голова ОВА

Унаслідок обстрілу Криворізького району окупантами в Апостоловому загинула жінка, троє людей поранені – голова ОВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна вимагає гуманітарний коридор із територій навколо ЗАЕС - Верещук

Уранці окупанти завдали удару по центру Харкова, інформація про жертв та руйнування уточнюється - Терехов

Втрати ворога перевищили 50 тис. осіб від початку вторгнення

ЗС України відбили наступ окупантів на чотирьох напрямках, над Миколаївською областю збито крилату ракету

Посли G7 висловили "стурбованість" законопроєктом щодо відбору керівництва антикорупційних інституцій України

ОСТАННЄ

Україна вимагає гуманітарний коридор із територій навколо ЗАЕС - Верещук

Уранці окупанти завдали удару по центру Харкова, інформація про жертв та руйнування уточнюється - Терехов

У ХАРКОВІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

"ІДІЛ" узяв на себе відповідальність за теракт біля посольства РФ у Кабулі

Окупанти знищили Курахівську гімназію №2 у Донецькій області

Вілкул підтвердив ракетні удари по Кривому Рогу

Боррель закликав держави-члени спільно поповнити свої арсенали після надання зброї Україні

На тимчасово окупованій території Луганської області силою мобілізованих на заводах і шахтах замінюють вахтовиками з Росії

Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області поранено четверо людей

Двоє людей поранені в результаті обстрілу Нікополя

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА