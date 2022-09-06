Втрати ворога перевищили 50 тис. осіб від початку вторгнення

Російський агресор за минулу добу втратив в Україні 350 людей особового складу, а від початку вторгнення втрати ворога склали 50150 осіб, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 06.09 орієнтовно склали: особового складу - близько 50 150 (+350) осіб ліквідовано, танків – 2 077 (+9) од., бойових броньованих машин – 4 484 (+25) од., артилерійських систем 1179 (+22) од., РСЗВ – 296 (+2) од., засоби ППО – 156 (+0) од., літаків – 236 (+0) од., гелікоптерів – 207 (+1) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 876 (+9), крилаті ракети - 209 (+4), кораблі/катери - 15 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн - 3305 (+19) од., спеціальна техніка -109 (+2)", - повідомляє Генштаб.

Найбільших втрат противник зазнав на донецькому напрямку.

Дані уточнюються.