Події

08:58 06.09.2022

Втрати ворога перевищили 50 тис. осіб від початку вторгнення

1 хв читати
Втрати ворога перевищили 50 тис. осіб від початку вторгнення

Російський агресор за минулу добу втратив в Україні 350 людей особового складу, а від початку вторгнення втрати ворога склали 50150 осіб, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 06.09 орієнтовно склали: особового складу - близько 50 150 (+350) осіб ліквідовано, танків – 2 077 (+9) од., бойових броньованих машин – 4 484 (+25) од., артилерійських систем 1179 (+22) од., РСЗВ – 296 (+2) од., засоби ППО – 156 (+0) од., літаків – 236 (+0) од., гелікоптерів – 207 (+1) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 876 (+9), крилаті ракети - 209 (+4), кораблі/катери - 15 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн - 3305 (+19) од., спеціальна техніка -109 (+2)", - повідомляє Генштаб.

Найбільших втрат противник зазнав на донецькому напрямку.

Дані уточнюються.

 

 

Теги: #війна #втрати #ворог

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:15 06.09.2022
Із-під завалів пошкодженого ракетним ударом житлового будинку в центрі Харкова врятували трьох людей - Терехов

Із-під завалів пошкодженого ракетним ударом житлового будинку в центрі Харкова врятували трьох людей - Терехов

11:09 06.09.2022
Окупанти обстріляли 2 прикордонні ОТГ Сумщини, жертв немає – голова обладміністрації

Окупанти обстріляли 2 прикордонні ОТГ Сумщини, жертв немає – голова обладміністрації

10:41 06.09.2022
В Україні з початку війни закрилося близько 7 тисяч ресторанів та кафе - експерт

В Україні з початку війни закрилося близько 7 тисяч ресторанів та кафе - експерт

10:17 06.09.2022
ПС ЗСУ збили у вівторок п'ять російських крилатих ракет і вертоліт Ка-52

ПС ЗСУ збили у вівторок п'ять російських крилатих ракет і вертоліт Ка-52

10:12 06.09.2022
Український контрнаступ відчутно послаблює логістичні можливості РФ на окупованих територіях - Інститут вивчення війни

Український контрнаступ відчутно послаблює логістичні можливості РФ на окупованих територіях - Інститут вивчення війни

09:15 06.09.2022
За добу на Харківщині троє осіб загинули внаслідок ворожих обстрілів - Синєгубов

За добу на Харківщині троє осіб загинули внаслідок ворожих обстрілів - Синєгубов

07:14 06.09.2022
За добу на півдні України знищено 86 окупантів, 25 одиниць техніки, 4 склади боєприпасів, гелікоптер Ка-52, БПЛА та дві ракети Х-59

За добу на півдні України знищено 86 окупантів, 25 одиниць техніки, 4 склади боєприпасів, гелікоптер Ка-52, БПЛА та дві ракети Х-59

06:31 06.09.2022
Війна в Україні забрала життя щонайменше 5,718 тис. цивільних, ще 8,199 тис. поранено

Війна в Україні забрала життя щонайменше 5,718 тис. цивільних, ще 8,199 тис. поранено

22:03 05.09.2022
У Херсонській та Миколаївській областях успішно завдано чотири удари по окупантам, їх техніці та боєкомплектам

У Херсонській та Миколаївській областях успішно завдано чотири удари по окупантам, їх техніці та боєкомплектам

19:29 05.09.2022
Окупанти понад 40 разів обстріляли територію України та завдали понад 25 авіаударів за добу

Окупанти понад 40 разів обстріляли територію України та завдали понад 25 авіаударів за добу

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ПС ЗСУ збили у вівторок п'ять російських крилатих ракет і вертоліт Ка-52

У Кривому Розі внаслідок обстрілу розпочалася пожежа на нафтобазі - голова ОВА

Україна вимагає гуманітарний коридор із територій навколо ЗАЕС - Верещук

Уранці окупанти завдали удару по центру Харкова, інформація про жертв та руйнування уточнюється - Терехов

ЗС України відбили наступ окупантів на чотирьох напрямках, над Миколаївською областю збито крилату ракету

ОСТАННЄ

Україна повернула тіла ще 25 загиблих воїнів - Мінреінтеграції

У розвідки США є дані про закупівлю Росією північнокорейської артилерії - ЗМІ

За останній місяць із п'яти областей України евакуювалися понад 60 тис. осіб - Верещук

У Кривому Розі внаслідок обстрілу розпочалася пожежа на нафтобазі - голова ОВА

Україна вимагає гуманітарний коридор із територій навколо ЗАЕС - Верещук

Уранці окупанти завдали удару по центру Харкова, інформація про жертв та руйнування уточнюється - Терехов

У ХАРКОВІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

"ІДІЛ" узяв на себе відповідальність за теракт біля посольства РФ у Кабулі

Окупанти знищили Курахівську гімназію №2 у Донецькій області

Вілкул підтвердив ракетні удари по Кривому Рогу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА