ЗС України відбили наступ окупантів на чотирьох напрямках, над Миколаївською областю збито крилату ракету

Минулої доби ЗСУ успішно відбили спроби наступу російських окупантів поблизу Соледара, Зайцевого, Шахти Бутівка та Спартака в Донецькій області. Над Миколаївською областю збита крилата ракета, повідомили у Генштабі.

"Сили оборони продовжують ведення оборонної операції, утримують визначені рубежі та не допускають просування противника вглиб території України. Наші захисники успішно відбили спроби наступу ворога в районах Соледара, Зайцевого, Шахти Бутівка та Спартака", – йдеться у ранковому зведенні на сторінці Генштабу у фейсбуці у вівторок.

Угруповання Повітряних Сил ЗСУ продовжує відбивати ракетні та авіаційні удари супротивника, ефективно прикриває критичні об'єкти на території України. Силами протиповітряної оборони збито керовану крилату ракету над Миколаївською областю.

Минулої доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони завдала понад 30 ударів, спрямованих на поразку живої сили, бойової та спеціальної техніки, а також інших військових об'єктів ворога.

Ракетні війська та артилерія продовжують виконувати завдання з контрбатарейної боротьби, порушення системи управління, логістичного забезпечення, знищення засобів протиповітряної оборони, вогневих засобів і живої сили противника.

"У результаті злагодженої роботи авіації та артилерії вражено декілька взводних опорних пунктів, близько 5 позицій зенітних ракетних комплексів та артилерійську батарею противника. Втрати противника уточнюються", – констатували українські військові.

Також повідомляється, що за минулу добу, супротивник завдав 3 ракетні та понад 35 авіаційних ударів, здійснив близько 50 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. "Ніч з 5 на 6 вересня російські окупанти почали з підступних ракетних ударів по цивільних об'єктах у містах Бахмут та Костянтинівка", - наголосили в Генштабі.

Противник завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Байрак та Асіївка Харківської області; Пришиб, Времівка, Велика Новосілка, Новомихайлівка, Новопіль Донецької області, Полтавка та Ольгине Запорізької області, Біла Криниця, Білогірка та Костромка Херсонської області та Велике Артакове, Тернівка та Любомирівка Миколаївської області.

На волинському та поліському напрямках ситуація без істотних змін.

На інших напрямках противник, застосовуючи наявні засоби вогневого ураження, продовжував обстріл військової та цивільної інфраструктури, а саме:

на сіверському напрямку обстрілів зазнали райони населених пунктів Хрінівка Чернігівської області та Нова Гута, Сопич і Миропілля Сумської області.

на харківському напрямку – Уди, Соснівка, Світличне, Золочів, Прудянка, Великі Проходи, Нове, Питомник, Руська Лозова, Руські Тишки, Петрівка, Костянтинівка, Пришиб, Гусарівка та Чепіль;

на слов’янському напрямку – Вірнопілля, Бражківка, Рідне, Долина, Краснопілля, Дмитрівка, Богородичне, Донецьке і Слов’янськ;

на краматорському напрямку – Крива Лука, Сіверськ, Верхньокам’янське, Івано-Дар’ївка та Спірне;

на бахмутському напрямку – Роздолівка, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Григорівка, Весела Долина, Одрадівка, Зайцеве, Нью-Йорк, Юр’ївка, Опитне, Веселе та Майорськ;

на авдіївському напрямку – Авдіївка, Опитне, Первомайське і Мар’їнка;

на Новопавлівському напрямку – Времівка, Велика Новосілка, Нескучне, Шахтарське, Новомихайлівка, Золота Нива, Пречистівка, Вугледар, Павлівка, Костянтинівка;

на запорізькому напрямку – Зелене Поле, Времівка, Ольгівське, Полтавка, Залізничне, Червоне, Гуляйпільське, Дорожнянка, Новоданилівка та Білогір’я.

На південнобузькому напрямку – Миколаїв, Новогригорівка, Яковлівка, Партизанське, Квітневе, Киселівка, Шевченкове, Тернові Поди, Правдине, Любомирівка, Степова Долина, Таврійське, Мирне, Степове, Новоолександрівка, Первомайське, Кобзарці, Петрівка, Зарічне, Іванівка, Токареве, Ольгине та Широке.

У Генштабі також зазначили, що ворог продовжує здійснювати протиправні дії та розміщує особовий склад та військову техніку у дитячих садках (Верхній Рогачик), храмах московського патріархату (Червоний Маяк) у Херсонській області, а також використовує Святотроїцький храм у Малій Комишувасі Харківської області як польовий госпіталь.