Події

06:22 06.09.2022

Ліз Трасс завжди була на світлій стороні європейської політики

1 хв читати
Ліз Трасс завжди була на світлій стороні європейської політики

Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує початку співпраці з новим прем'єр-міністром Великої Британії Ліз Трасс, зазначивши, що вона завжди була на світлій стороні європейської політики.

"Сьогодні я подякував Борису від імені всіх українців. І справді впевнений, що це дійсно багатомільйонне українське "дякую". Вже чекаю, коли можна буде продовжити нашу співпрацю з Борисом у його новому статусі. І не менше чекаю початку співпраці з новим прем'єр-міністром Великої Британії Ліз Трасс", - Заявив Зеленський у відеозверненні.

Як зазначив глава держави, Ліз Трасс в Україні добре відома.

"Вона завжди була на світлій стороні європейської політики. І я вірю, що разом ми зможемо зробити ще дуже багато для захисту наших народів і для провалу всіх російських деструктивних зусиль. Головне – зберігати нашу єдність. А це обов'язково буде", - сказав президент.

Теги: #співпраця #велика_британія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:11 05.09.2022
Стефанішина сподівається, що з Трасс на посаді прем'єра позиція Великої Британії як адвоката перемоги України збережеться та посилиться

Стефанішина сподівається, що з Трасс на посаді прем'єра позиція Великої Британії як адвоката перемоги України збережеться та посилиться

14:45 05.09.2022
Ліз Трасс здобула перемогу в перегонах за посаду лідера британських консерваторів

Ліз Трасс здобула перемогу в перегонах за посаду лідера британських консерваторів

07:46 05.09.2022
Віцепрезидент США обговорила з польським прем'єром питання американської військової присутності та допомогу Україні

Віцепрезидент США обговорила з польським прем'єром питання американської військової присутності та допомогу Україні

20:26 04.09.2022
Україна і Австрія домовилися про економічну співпрацю у розвитку проєктів

Україна і Австрія домовилися про економічну співпрацю у розвитку проєктів

13:29 27.08.2022
Велика Британія передасть Україні підводні безпілотники, українських військових вже почали навчати їх використовувати - Міноборони

Велика Британія передасть Україні підводні безпілотники, українських військових вже почали навчати їх використовувати - Міноборони

19:47 24.08.2022
Джонсон заявив про необхідність збільшення Великою Британією підтримки України у боротьбі проти РФ

Джонсон заявив про необхідність збільшення Великою Британією підтримки України у боротьбі проти РФ

17:37 24.08.2022
Велика Британія виділить Україні новий пакет військової допомоги на 54 млн фунтів

Велика Британія виділить Україні новий пакет військової допомоги на 54 млн фунтів

12:37 23.08.2022
Кордон Великої Британії за добу перетнула рекордна кількість нелегалів

Кордон Великої Британії за добу перетнула рекордна кількість нелегалів

11:52 19.08.2022
Єрмак і Залужний провели телефонну розмову з головою оборонного відомства Великої Британії

Єрмак і Залужний провели телефонну розмову з головою оборонного відомства Великої Британії

20:38 16.08.2022
Власник Reebok купує британський люксовий бренд Ted Baker за $254 млн

Власник Reebok купує британський люксовий бренд Ted Baker за $254 млн

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗС України відбили наступ окупантів на чотирьох напрямках, над Миколаївською областю збито крилату ракету

Окупанти обстріляли ракетами Індустріальний район Харкова, загинула жінка

Знищено склад, з якого брали ракети С-300 для обстрілів Харкова

Зеленський сподівається на об'єктивність висновків місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС

Фон дер Ляєн: Цього тижня Єврокомісія запропонує Україні 5 млрд євро макрофіну

ОСТАННЄ

Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області поранено четверо людей

За добу харківські рятувальники здійснили 23 оперативні виїзди, піротехніки ліквідували 9 боєприпасів, що не розірвалися

Двоє людей поранені в результаті обстрілу Нікополя

МАГАТЕ підтвердила від'їзд чотирьох із шести експертів із ЗАЕС у понеділок та звіт про місію у вівторок

Понад 2 млн тонн сільгосппродукції експортовано з України в рамках чорноморської зернової ініціативи

ЗС України відбили наступ окупантів на чотирьох напрямках, над Миколаївською областю збито крилату ракету

Посли G7 висловили "стурбованість" законопроєктом щодо відбору керівництва антикорупційних інституцій України

За добу на півдні України знищено 86 окупантів, 25 одиниць техніки, 4 склади боєприпасів, гелікоптер Ка-52, БПЛА та дві ракети Х-59

Розроблена Boeing ракета-носій SLS може стартувати з місячною місією у середині жовтня

Окупанти за добу шість разів обстрілювали прикордонні громади Сумської області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА