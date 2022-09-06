Ліз Трасс завжди була на світлій стороні європейської політики

Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує початку співпраці з новим прем'єр-міністром Великої Британії Ліз Трасс, зазначивши, що вона завжди була на світлій стороні європейської політики.

"Сьогодні я подякував Борису від імені всіх українців. І справді впевнений, що це дійсно багатомільйонне українське "дякую". Вже чекаю, коли можна буде продовжити нашу співпрацю з Борисом у його новому статусі. І не менше чекаю початку співпраці з новим прем'єр-міністром Великої Британії Ліз Трасс", - Заявив Зеленський у відеозверненні.

Як зазначив глава держави, Ліз Трасс в Україні добре відома.

"Вона завжди була на світлій стороні європейської політики. І я вірю, що разом ми зможемо зробити ще дуже багато для захисту наших народів і для провалу всіх російських деструктивних зусиль. Головне – зберігати нашу єдність. А це обов'язково буде", - сказав президент.