У Херсонській та Миколаївській областях успішно завдано чотири удари по окупантам, їх техніці та боєкомплектам

Два місця базування російських окупантів у Херсонському районі зазнали удару в понеділок, повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук з посиланням на інформацію від Оперативного командування "Південь".

За його словами, одне з місць базування – поблизу сіл Раденськ та Великі Копані на лівому березі Дніпра.

Також удару було завдано по скупченню техніки в районі м.Нової Каховки Херсонської області.

В окупованому м.Снігурівка Баштанського району Миколаївської області – влучення в боєкомплект, йдеться у повідомленні.