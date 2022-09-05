Події

22:03 05.09.2022

У Херсонській та Миколаївській областях успішно завдано чотири удари по окупантам, їх техніці та боєкомплектам

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У Херсонській та Миколаївській областях успішно завдано чотири удари по окупантам, їх техніці та боєкомплектам

Два місця базування російських окупантів у Херсонському районі зазнали удару в понеділок, повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук з посиланням на інформацію від Оперативного командування "Південь".

За його словами, одне з місць базування – поблизу сіл Раденськ та Великі Копані на лівому березі Дніпра.

Також удару було завдано по скупченню техніки в районі м.Нової Каховки Херсонської області.

В окупованому м.Снігурівка Баштанського району Миколаївської області – влучення в боєкомплект, йдеться у повідомленні.

 

 

 

Теги: #рф #війна #втрати

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