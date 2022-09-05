Події

21:18 05.09.2022

Макрон пообіцяв допомогти ФРН із газом узимку в обмін на електрику

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Макрон пообіцяв допомогти ФРН із газом узимку в обмін на електрику

Президент Франції Емманюель Макрон готовий надати допомогу ФРН із постачанням газу цієї зими.

"Ми виявимо солідарність з Німеччиною щодо газу, якщо зима буде суворою і Німеччині він знадобиться", - наводять у понеділок французькі ЗМІ слова Макрона.

За його словами, для цього, зокрема, буде потрібно відкриття нових газових терміналів - "декілька в Німеччині та одного в Гаврі".

Він додав, що в обмін на газ ФРН постачатиме до Франції електрику.

Макрон також закликав до скорочення на 10% споживання енергоресурсів у своїй країні найближчими місяцями, щоб цієї зими уникнути таких заходів, як нормування споживання. Він зазначив, що мешканцям і бізнесу потрібно зменшувати кількість споживаних ресурсів, зокрема за допомогою зниження температури опалення та відмови від використання кондиціонерів.

"Найкраща енергія - це та, яку ми не споживаємо", - сказав французький лідер на пресконференції.

Президент додав, що вже вжив усіх необхідних заходів, щоб уникнути перебоїв у сфері енергопостачання, через "диверсифікацію джерел виробництва, а також активніше використання відновлюваних джерел та через атомну енергетику".

Раніше повідомлялося, що влада Франції вважає, що газу в них вистачить на "звичайну" зиму, а на випадок холодів будуть потрібні додаткові заходи. За словами міністра екологічного переходу Аньєса Паньє-Рюнаше, "на випадок нормальної зими у нас достатньо газу, але ми повинні підготуватися на випадок холодів".

При цьому БФМ-ТБ повідомляло, що якщо Франція, загалом, готова до зими за запасами газу, то у неї можуть виникнути проблеми з електрикою, якщо сезон виявиться холоднішим, ніж зазвичай.

 

 

Теги: #газ #президент #німеччина #франція

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