Події

20:30 05.09.2022

Український генпрокурор сподівається на розширення JIT щодо розслідування злочинів РФ

2 хв читати
Український генпрокурор сподівається на розширення JIT щодо розслідування злочинів РФ

Генеральний прокурор Андрій Костін розраховує, що у жовтні на зустрічі учасників Спільної слідчої групи (JIT) щодо розслідування злочинів РФ серед питань покращення ефективності спільної роботи йтиметься про розширення переліку країн, що входять до JIT.

"Я вітаю зацікавленість залучення більшої кількості країн до цього формату (JIT). Переконаний, що члени JIT на зустрічі у жовтні дозволять нам обговорити це. Також, як і інші теми, які дозволять покращити ефективність наших зусиль у детальному форматі", - сказав Костін, під час виступу у понеділок на відкритті виставки Russian Warcrimes у Брюсселі.

За його словами, участь Міжнародного кримінального суду у процесі розслідування воєнних злочинів має велике значення на національному та міжнародному рівнях.

"Ми бачимо МКС головним прихильником справедливості на міжнародному рівні. Прокурор Хан вже був тричі в Україні, і його команда працювала безпосередньо на місцях скоєння злочинів. Таким чином, у них є чітке розуміння ситуації. У нас досить ефективний порядок денний спільної роботи. Сподіваюся, що у найближчому майбутньому результати нашої роботи принесуть результати", - наголосив генпрокурор.

Генпрокурор запевнив, що Україна докладатиме максимальних зусиль для ефективної роботи МКС.

Щодо злочинів агресії, то, як зазначив генпрокурор, МКС не може розслідувати цю категорію злочинів. "Але ми не можемо залишити це безкарним. Тому створення спеціального міжнародного трибуналу для розслідування та притягнення до відповідальності за злочини агресії є головним завданням для України", - наголосив Костін.

Він висловив переконання, що консенсус світової спільноти з цього питання дасть потужний сигнал до того, що ці злочини не залишаться не розслідуваними.

Також генпрокурор назвав логічним та адекватним заходом впливу на країну-агресора конфіскацію активів для відновлення України після закінчення війни.

 

 

Теги: #рф #генпрокурор #злочини

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:52 05.09.2022
Мінкультури задокументувало 500 епізодів воєнних злочинів РФ проти культурної спадщини України

Мінкультури задокументувало 500 епізодів воєнних злочинів РФ проти культурної спадщини України

20:43 04.09.2022
Ракетного удару по Харкову в неділю ввечері було завдано з Бєлгородської області

Ракетного удару по Харкову в неділю ввечері було завдано з Бєлгородської області

21:43 03.09.2022
Цієї зими Росія готується до вирішального енергетичного удару по європейцям – Зеленський

Цієї зими Росія готується до вирішального енергетичного удару по європейцям – Зеленський

12:58 03.09.2022
40% техніки, якою оснащуються нові російські підрозділи, не боєздатні - українська розвідка

40% техніки, якою оснащуються нові російські підрозділи, не боєздатні - українська розвідка

11:19 03.09.2022
Російські окупанти за минулу добу втратили в Україні 350 осіб, 25 танків, 37 бронемашин і 5 крилатих ракет

Російські окупанти за минулу добу втратили в Україні 350 осіб, 25 танків, 37 бронемашин і 5 крилатих ракет

13:30 02.09.2022
Кабмін пропонує запровадити санкції проти 99 фізичних та 178 юридичних осіб із РФ та Білорусі, серед них - дочки Путіна

Кабмін пропонує запровадити санкції проти 99 фізичних та 178 юридичних осіб із РФ та Білорусі, серед них - дочки Путіна

09:22 02.09.2022
Російські окупанти за минулу добу втратили в Україні 350 осіб, 12 танків, 2 РСЗВ та 11 артсистем

Російські окупанти за минулу добу втратили в Україні 350 осіб, 12 танків, 2 РСЗВ та 11 артсистем

07:31 02.09.2022
У Міноборони України закликали кримчан повідомляти про переміщення техніки росіян

У Міноборони України закликали кримчан повідомляти про переміщення техніки росіян

17:18 01.09.2022
У РФ заявили про "захист російськомовного населення" Молдови, такий самий фальшивий привід було використано для виправдання вторгнення в Україну - речник МЗС України

У РФ заявили про "захист російськомовного населення" Молдови, такий самий фальшивий привід було використано для виправдання вторгнення в Україну - речник МЗС України

16:39 01.09.2022
Війська РФ коригують плани та дії відповідно до наказу Путіна щодо виходу на адмінмежі Донецької області до 15 вересня - Генштаб ЗСУ

Війська РФ коригують плани та дії відповідно до наказу Путіна щодо виходу на адмінмежі Донецької області до 15 вересня - Генштаб ЗСУ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти влучили в нафтобазу в Карпівській ОТГ Криворізького району, почалася сильна пожежа

Із полону повернули майже 600 осіб, серед них близько 100 цивільних, решта – військові

Окупанти понад 40 разів обстріляли територію України та завдали понад 25 авіаударів за добу

Українські військові вибили окупантів із раніше зайнятих позицій на краматорському напрямку та відбили наступи на інших

Окупанти відключили Каховську ГЕС – Генштаб

ОСТАННЄ

Польські перевізники влаштували страйк на ПП "Дорогуськ"

Макрон пообіцяв допомогти ФРН із газом узимку в обмін на електрику

Українська ППО збила три російські БПЛА

Резніков і посол США Брінк обговорили позиції сторін перед зустріччю у форматі "Рамштайн"

Окупанти влучили в нафтобазу в Карпівській ОТГ Криворізького району, почалася сильна пожежа

В окупованій Боровій колаборанти готуються до псевдореферендуму, початок навчального року перенесли

Перший міністр Шотландії закликала Трасс заморозити рахунки на електроенергію

Окупанти завдали ввечері ще 2 удари по Криворізькому району

Польща, Естонія, Латвія та Литва офіційно підтримали Україну на шляху приєднання до Механізму цивільного захисту ЄС

Із полону повернули майже 600 осіб, серед них близько 100 цивільних, решта – військові

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА