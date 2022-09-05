Українські військові вибили окупантів із раніше зайнятих позицій на краматорському напрямку та відбили наступи на інших

Українські військовослужбовці минулої доби мали тактичний успіх на краматорському напрямку та вибили російських окупантів із раніше зайнятих ними позицій, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення на 18:00 понеділка, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу у фейсбуці.

Водночас у зведенні не уточнюється, біля якого населеного пункту вдалося відтіснити ворога.

У Генштабі повідомили також про успішне відбиття українськими військовослужбовцями спроб окупантів просунутися на інших напрямках. "Наші захисники успішно відбили спроби наступу ворога в районах населених пунктів Білогорівка, Григорівка, Покровське, Бахмутське, Лозове, Спартак, Соледар, Зайцеве та Семигір’я", - йдеться у зведенні.

За даними Генштабу, командування військових частин 1 армійського корпусу російських окупаційних військ вживає заходів примусового переведення особового складу строкової служби на контракт, що унеможливлює їх звільнення з військової служби протягом трьох років. Окрім того, на зазначену категорію не поширюються одноразові виплати за підписання таких контрактів, що значно знижує морально-психологічний стан особового складу.