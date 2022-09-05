Письменник, який переїхав до Харкова з тимчасово окупованої Горлівки, виправдовував збройну агресію РФ проти України - СБУ

Співробітники СБУ під процесуальним керівництвом облпрокуратури викрили 47-річного "заступника голови спілки письменників ЛНР", який наприкінці минулого року переїхав із тимчасово окупованої Горлівки до Харкова і поширював матеріали з виправданням збройної агресії Росії проти України.

"Зловмисник... в інтерв'ю російському літературному каналу висловлював наративи російської пропаганди, нібито Україна вісім років бомбила Донбас, намагався подати російську агресію як внутрішній громадянський конфлікт в Україні, заявляв, що з 2014 року Україна припинила існувати як держава", - повідомив прессекретар УСБУ у Харківській області Владислав Абдула.

За висновками лінгвістичного дослідження, проведеного з ініціативи СБУ вченими Харківського національного педуніверситету ім. Сковороди, ці висловлювання мають антиукраїнський характер та протиправний зміст.

Під час обшуку за місцем проживання чоловіка у Харкові правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, засоби зв'язку з доказами протиправної діяльності, а також кошти у сумі майже 70 тисяч гривень, отримані з Росії як гонорари.

Слідчі СБУ повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 436-2 (виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) КК України.