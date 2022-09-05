Події

11:13 05.09.2022

Наразі за кордоном перебувають 492 тис. українських школярів

1 хв читати
Наразі за кордоном перебувають 492 тис. українських школярів

Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет заявляє, що наразі за кордоном перебувають 492 тис. українських школярів.

"На сьогодні дітей, які залишилися за межами митної території України, 492 тис. 77 осіб. Я маю стриманий оптимізм, тому що понад 170 тис. дітей шкільного віку вже повернулися в Україну", - сказав він в ефірі національного телемарафону в понеділок.

Міністр зазначив, що станом на березень за кордоном перебували 670 тис. українських школярів.

 

Теги: #школярі #закордон

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:45 19.08.2022
Умовою дозволу на відрядження за кордон є внесення 200 тис. грн до Ощадбанку – глава Мінцифри

Умовою дозволу на відрядження за кордон є внесення 200 тис. грн до Ощадбанку – глава Мінцифри

16:20 19.08.2022
Кабмін дозволив з 1.09 виїзд за кордон до 7 днів не більше 10 працівників експортних компаній без боргів та із середньою з/п від 20 тис. грн – Свириденко

Кабмін дозволив з 1.09 виїзд за кордон до 7 днів не більше 10 працівників експортних компаній без боргів та із середньою з/п від 20 тис. грн – Свириденко

14:06 19.08.2022
За кордоном залишаються понад 22 тис. українських учителів - МОН

За кордоном залишаються понад 22 тис. українських учителів - МОН

13:58 12.08.2022
Програма лікування українців за кордоном дозволяє звільнити ресурси для надання медичної допомоги, пов'язаної з війною – Ляшко

Програма лікування українців за кордоном дозволяє звільнити ресурси для надання медичної допомоги, пов'язаної з війною – Ляшко

12:55 03.08.2022
За кордоном перебувають 641 тис. українських школярів, але є тенденція до їх повернення - міністр

За кордоном перебувають 641 тис. українських школярів, але є тенденція до їх повернення - міністр

17:02 29.07.2022
Чоловіки з подвійним громадянством можуть виїхати за кордон лише після припинення громадянства України – Держприкордонслужба

Чоловіки з подвійним громадянством можуть виїхати за кордон лише після припинення громадянства України – Держприкордонслужба

12:03 27.07.2022
Лише 9% українців хотіли б виїхати за кордон на ПМП, але 28% не проти там попрацювати - опитування "Рейтингу"

Лише 9% українців хотіли б виїхати за кордон на ПМП, але 28% не проти там попрацювати - опитування "Рейтингу"

16:42 22.06.2022
В Україні не спостерігається відплив медиків за кордон через війну - голова НСЗУ

В Україні не спостерігається відплив медиків за кордон через війну - голова НСЗУ

07:10 27.05.2022
Зеленський закликав шкільних випускників 2022 року вірити в Україну

Зеленський закликав шкільних випускників 2022 року вірити в Україну

14:14 20.05.2022
Затверджено перелік закордонних пунктів для проведення мультипредметного тесту

Затверджено перелік закордонних пунктів для проведення мультипредметного тесту

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Чотири представники МАГАТЕ залишили ЗАЕС, двоє залишилися на постійній основі - "Енергоатом"

Робимо все можливе, щоб з 1 жовтня обов'язкового встановлення жінок на військовий облік не було, – заступниця глави Міноборони

Окупанти затопили велику кількість шахт на Луганщині - голова ОВА

У найближчі ночі в Україні, крім Закарпаття та південної частини, очікуються заморозки

ДБР повідомило про підозру двом військовим, причетним до поранення дітей на ярмарку в Чернігові

ОСТАННЄ

В Україні у найближчі дві доби без опадів, очікуються заморозки на поверхні ґрунту

Завербований спецслужбами РФ українець, який здавав координати "Азова", отримав 16 років ув'язнення

Прокуратура передала АРМА три асфальтобетонні заводи білоруських компаній

Мінкультури очікує від УПЦ (МП) остаточної редакції їхнього зміненого статуту - Ткаченко

Шмигаль розраховує, що Європарламент та інші європейські інституції у новому сезоні ще раз наголосять на своїй незмінній підтримці України

Голова Черкаської ОВА: Безпека вірян – понад усе, тож просимо утриматися від приїзду на святкування Рош Гашана

Чотири представники МАГАТЕ залишили ЗАЕС, двоє залишилися на постійній основі - "Енергоатом"

У НОВІЙ КАХОВЦІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Робимо все можливе, щоб з 1 жовтня обов'язкового встановлення жінок на військовий облік не було, – заступниця глави Міноборони

Президент ЄП Мецола - Шмигалю: Європарламент залишається надійним другом України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА