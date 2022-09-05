Наразі за кордоном перебувають 492 тис. українських школярів
Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет заявляє, що наразі за кордоном перебувають 492 тис. українських школярів.
"На сьогодні дітей, які залишилися за межами митної території України, 492 тис. 77 осіб. Я маю стриманий оптимізм, тому що понад 170 тис. дітей шкільного віку вже повернулися в Україну", - сказав він в ефірі національного телемарафону в понеділок.
Міністр зазначив, що станом на березень за кордоном перебували 670 тис. українських школярів.