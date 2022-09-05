Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет заявляє, що наразі за кордоном перебувають 492 тис. українських школярів.

"На сьогодні дітей, які залишилися за межами митної території України, 492 тис. 77 осіб. Я маю стриманий оптимізм, тому що понад 170 тис. дітей шкільного віку вже повернулися в Україну", - сказав він в ефірі національного телемарафону в понеділок.

Міністр зазначив, що станом на березень за кордоном перебували 670 тис. українських школярів.