Окупанти продовжують обстрілювати Миколаївщину, поранено людину, пошкоджено житлові будинки, підприємство й покинутий склад

Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Миколаївської області, внаслідок чого в регіоні лише за минулу добу одна людина дістала поранень, було пошкоджено житлові будинки, підприємство й покинутий склад, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Так, він зазначив, що близько 00:30, 5 вересня, місто Миколаїв було знову атаковане ракетами російських окупантів.

"За попередніми даними, типу С-300. Влучання були у промислове підприємство на околицях міста. Попередньо без жертв і постраждалих. Детальна інформація уточнюється", - написав Кім у телеграмі в понеділок.

Голова ОВА також повідомив, що вдень 4 вересня було зафіксовано ворожий обстріл Первомайської громади, внаслідок чого у смт Первомайське одна людина дістала поранень. Також пошкоджено два житлові будинки. Орієнтовно о 12:40 у с. Засілля через влучання боєприпасів та їх уламків виникла пожежа житлового будинку. Постраждалих немає.

Крім того, під постійним обстрілом російських загарбників залишається Березнегуватська громада. "Так, 4 серпня, орієнтовно о 13:00, внаслідок обстрілів у с. Березнегувате виникла пожежа покинутого складського приміщення. Постраждалих немає. Також протягом минулої доби під ударами опинилися території сіл Любомирівка та Велике Артакове. Інформація щодо наслідків обстрілів уточнюється", - наголосив Кім.

Він додав, що вночі 5 серпня з 03:00 до 04:30 були обстріли околиць с. Новоолександрівка Інгульської громади. Постраждалих і руйнувань немає.

"У Вознесенському та Первомайському районах день і ніч минули відносно спокійно", - підсумував голова ОВА.