На Харківщині ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів

У Харківській області на лінії зіткнення минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали позиції українських військових із реактивної та ствольної артилерії, а також використовували авіацію, проте ЗСУ тримають позиції та знищили ворожий склад боєприпасів, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Наші захисники надійно тримають свої позиції та ведуть вогонь у відповідь. У районі населених пунктів Семенівка та Куп'янськ окупанти зазнали серйозних втрат у живій силі та техніці. Крім того, влучним ударом ЗСУ знищено ворожий склад боєприпасів", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.