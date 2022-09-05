Події

09:36 05.09.2022

На Харківщині ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів

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На Харківщині ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів

У Харківській області на лінії зіткнення минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали позиції українських військових із реактивної та ствольної артилерії, а також використовували авіацію, проте ЗСУ тримають позиції та знищили ворожий склад боєприпасів, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Наші захисники надійно тримають свої позиції та ведуть вогонь у відповідь. У районі населених пунктів Семенівка та Куп'янськ окупанти зазнали серйозних втрат у живій силі та техніці. Крім того, влучним ударом ЗСУ знищено ворожий склад боєприпасів", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Теги: #боєприпаси #харківська_область #знищення

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