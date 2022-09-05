Мінкультури задокументувало 500 епізодів воєнних злочинів РФ проти культурної спадщини України

Міністерство культури та інформаційної політики України задокументувало 500 епізодів воєнних злочинів російських військ проти культурної спадщини України.

"Станом на 3 вересня 2022 року Міністерство культури та інформаційної політики зафіксувало 500 епізодів воєнних злочинів росіян проти української культурної спадщини. Ще десятки епізодів перебувають на перевірці", - повідомила пресслужба міністерства.

Зазначається, що загалом у результаті обстрілів окупантів зазнали руйнування та пошкодження 142 об'єкти культурної спадщини: 23 пам'ятки національного значення, 112 пам'яток місцевого значення та 7 нововиявлених об'єктів культурної спадщини, а також 132 об'єкти цінної історичної забудови.

Крім того, через дії окупантів було знищено або постраждали 377 художніх об'єктів і закладів культури. З них: 169 релігійних споруд, 75 будинків культури, театрів, кінотеатрів та інших художніх центрів, 52 меморіальні пам'ятки та витвори мистецтва, 45 бібліотек, 36 музеїв і заповідників.

Злочини зафіксовано у 15 регіонах України: 130 – у Донецькій області (найбільше – 93 у Маріуполі та його околицях), 108 – у Харківській області (найбільше – 88 у Харкові та його околицях), 80 – у Київській області (найбільше – 52 у Бучанському районі), 59 – у Луганській області (найбільше – 54 у Сєвєродонецькому районі), 38 – у Чернігівській області (найбільше – 29 у Чернігові та його околицях), 28 – у Сумській області (найбільше – 18 у Охтирському районі), 18 – у Запорізькій області (найбільше – 10 у Пологівському районі), а також: 10 – у Миколаївській області, 6 – у Житомирській області, 6 – у Херсонській області, 5 – у Києві, 5 – у Дніпропетровській області, 4 – в Одеській області, 2 – у Вінницькій області, 1 – у Львівській області.