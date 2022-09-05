Події

08:25 05.09.2022

Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області загинули троє людей, троє – поранені

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Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області загинули троє людей, троє – поранені

Минулої доби внаслідок обстрілів населених пунктів Донецької області загинули 3 мирні жителі, ще 3 особи отримали поранення, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 4 вересня росіяни вбили 3 мирних мешканців Донбасу: 2 у Кураховому та 1 у Соледарі. Ще 3 людини отримали поранення", - написав Кириленко в телеграм-каналі у понеділок.

За його словами, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

 

 

 

Теги: #жертви #обстріли #донецька_область

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