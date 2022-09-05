ЗС України відбили атаку на авдіївському та бахмутському напрямках, окупанти зазнали втрат у Семенівки та Куп'янська Харківської області

ЗСУ за добу відбили атаку російських окупантів на авдіївському та бахмутському напрямках. Українська авіація, ракетні війська та артилерія завдали шкоди ворогові у Семенівки та Куп'янська Харківської області, знищено склад із боєприпасами, повідомили у Генштабі ЗСУ.

"Підрозділи наших військ успішно відбили наступ ворога поблизу населених пунктів Бахмутське, Весела Долина, Зайцеве, Кодема та Соледар на Бахмутському напрямку, а також в районах населених пунктів Первомайське, Водяне та Невельське на Авдіївському напрямку", – йдеться у зведенні на сторінці штабу в фейсбуці у понеділок.

Протягом доби для підтримки дій наземних угруповань авіація Сил оборони здійснила понад 30 ударів, спрямованих на ураження живої сили, бойової та спеціальної техніки та військових об'єктів.

Ракетні війська та артилерія наземних угруповань військ за минулу добу завдали ракетних ударів, спрямованих на вогняну ураження по пунктах управління різного рівня, складів з боєприпасами стратегічного рівня, районів зосередження бойової техніки та особового складу, районів зосередження та вогневих позиціях підрозділів артилерії, а також інші важливі цілі.

"Унаслідок ефективного вогняного ураження по районах скупчення противника поблизу населених пунктів Семенівка та Куп'янськ Харківської області, російські окупанти зазнали втрат. Знищено один із польових складів з боєприпасами, живу силу противника, а також військову техніку. Втрати уточнюються", – поінформували у Генштабі.

Минулої доби ворог завдав 25 ракетних і понад 22 авіаційні удари по військових та цивільних об'єктах на території України. Зокрема, постраждала цивільна інфраструктура в районах населених пунктів – Харків, Дмитрівка, Костянтинівка, Зеленопілля, Зайцеве, Кодема, Соледар, Миколаїв, Вознесенськ, Очаків, Сухий Ставок та Безіменне.

На волинському та поліському напрямках ситуація залишається без істотних змін. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів з повітряного простору та території республіки Білорусь.

На інших напрямках противник обстріляв військову та цивільну інфраструктури з танків, бойових машин, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, а саме:

на харківському напрямку противник завдав ураження у районах населених пунктів Дементіївка, Нове, Одноробівка, Борщова, Соснівка, Уди, Руські Тишки, Питомник, Руська Лозова, Слобожанське, Момотове, Петрівка, Байрак, Гусарівка, Чепіль та Мосьпанове. Задіяв БпЛА для корегування вогню артилерії;

на слов’янському напрямку обстрілів з боку окупантів зазнали населені пункти Краснопілля, Дібрівне, Вірнопілля та Богородичне. По населеному пункту Дмитрівка ворог завдав авіаудару;

на краматорському напрямку противник здійснив обстріли у районах Піскунівки, Донецького, Кривої Луки, Сіверська та Спірного;

на бахмутському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Білогорівка, Веселе, Зайцеве, Кодема, Майорськ, Бахмутське, Соледар, Бахмут та Миколаївка. Крім того, завдав авіаційного удару біля Костянтинівки, Зеленопілля, Зайцевого, Кодеми та Соледара;

на авдіївському напрямку обстрілів з мінометів та ствольної артилерії зазнали населені пункти Красногорівка, Мар’їнка, Авдіївка та Водяне;

на новопавлівському напрямку противник активних наступальних дій не проводив, разом з тим здійснював обстріли районів населених пунктів Новомихайлівка, Парасковіївка, Керменчик та Времівка;

на запорізькому напрямку ворог обстріляв райони Новополя та Новосілки;

на південнобузькому напрямку противник веде оборонні дії, здійснив обстріли в районах населених пунктів Мирне, Степова Долина, Олександрівка, Таврійське, Партизанське, Ольгине, Киселівка, Кобзарці, Біла Криниця, Андріївка, Нововоскресенське, Миронівка, Любимівка, Петрівка. Ворожих авіаційних ударів зазнали райони Березнегуватого, Безіменного, Великого Артакового, Сухого Ставка та Білої Криниці. Для коригування вогню окупанти задіяли БПЛА.

У зведенні також повідомляється, що після інтенсивного обстрілу Силами оборони районів скупчення противника в Херсонській області російські загарбники встановили заборону на пересування місцевих жителів. Зокрема, людям заборонено перетинати річку Дніпро як мостами, так і плавзасобами. У разі порушення заборони окупанти загрожують відкривати вогонь на ураження.

Продовжується примусова мобілізація на тимчасово окупованих територіях України. У Донецьку російські загарбники знайшли “нове джерело” поповнення втрат у живій силі. Так, нещодавно, до місцевих лікарень міста почали прибувати представники російської окупаційної армії та силоміць “виписувати” хворих. Під таку виписку потрапляють чоловіки призовного віку з різними захворюваннями або травмами, зокрема і поранені під час бойових дій, які проходять лікування.

Вже вкотре військовослужбовці 2 армійського корпусу відзначають дискримінацію їхнього статусу в порівняні з російськими військовими. Особовий склад підрозділів зазначеного армійського корпусу не отримує певних задекларованих надбавок, на відміну від російських військових в інших військових частинах. Крім того, відсутнє якісне медичне забезпечення. Все це суттєво впливає на погіршення морально-психологічного стану особового складу.