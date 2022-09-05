Події

06:59 05.09.2022

Український прапор і вільне життя повернуться до Криму

2 хв читати
Український прапор і вільне життя повернуться до Криму

Президент України Володимир Зеленський заявив, що український прапор і вільне життя знову повернуться до Криму.

У своєму відеозверненні в неділю він нагадав, що "сьогодні – річниця затримання окупантами в Криму першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла".

"Він не скоював жодних злочинів. Єдине, чим він роздратував окупантів, – це захистом свого народу та своєї країни – України. Наріман Джелял торік взяв участь у роботі Кримської платформи. Він прибув з Криму на саміт і розказав гостям та учасникам про те, що реально відбувається на півострові. Про репресії проти всіх, хто намагається зберегти свою свободу й свою культуру. Про деградацію життя в Криму за час окупації", - сказав також Зеленський

За його словами, "пан Джелял хотів зробити все, щоб змінити це – щоб повернути у Крим нормальне життя, щоб повернути Україну. Я вірю, що український прапор і вільне життя знову повернуться в Крим. Ми звільнимо всю нашу землю, усіх наших людей".

Зеленський зазначив, що "Збройні Сили України, наша розвідка, спеціальні служби вже роблять необхідні кроки саме для цього. Ці кроки можна почути. І всі бачать – окупанти вже почали втікати з Криму. Це правильний вибір для них усіх".

"Ми повернемо свободу Криму, усім нашим людям у Криму, повернемо свободу киримли й обов’язково зробимо Крим одним із найкращих, найкомфортніших місць у Європі. Крим на це заслуговує", - заявив він.

 

 

Теги: #крим #визволення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:46 02.09.2022
Шевченківський райсуд Києва наклав арешт на шість суден, які незаконно вивозили українське зерно з окупованого Криму

Шевченківський райсуд Києва наклав арешт на шість суден, які незаконно вивозили українське зерно з окупованого Криму

11:41 01.09.2022
ДБР висунуло підозру ексдиректору кримського ДП "Сервіс", який вивів $147,5 тис. до російського банку

ДБР висунуло підозру ексдиректору кримського ДП "Сервіс", який вивів $147,5 тис. до російського банку

17:08 30.08.2022
Україна розробляє евакуаційні маршрути для жителів окупованого Криму - Подоляк

Україна розробляє евакуаційні маршрути для жителів окупованого Криму - Подоляк

14:20 28.08.2022
ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПИШУТЬ ПРО ВИБУХИ В АЛУПЦІ В ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНОМУ КРИМУ

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПИШУТЬ ПРО ВИБУХИ В АЛУПЦІ В ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНОМУ КРИМУ

11:33 27.08.2022
До Криму їде ешелон з важкою військовою технікою РФ – ЗМІ

До Криму їде ешелон з важкою військовою технікою РФ – ЗМІ

11:00 27.08.2022
Окупаційна "адміністрація" Криму наказує засекречувати факти вибухів на військових об'єктах - українська розвідка

Окупаційна "адміністрація" Криму наказує засекречувати факти вибухів на військових об'єктах - українська розвідка

20:14 23.08.2022
У Раді відбудуться слухання про деокупацію Криму

У Раді відбудуться слухання про деокупацію Криму

19:34 23.08.2022
Шмигаль презентував базову концепцію відновлення Криму після деокупації

Шмигаль презентував базову концепцію відновлення Криму після деокупації

19:11 23.08.2022
Україна не завдає ударів по цивільному населенню на тимчасово окупованих територіях

Україна не завдає ударів по цивільному населенню на тимчасово окупованих територіях

18:46 23.08.2022
Шмигаль: Орієнтовні втрати України від тимчасової окупації Криму становлять близько $118 млрд

Шмигаль: Орієнтовні втрати України від тимчасової окупації Криму становлять близько $118 млрд

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський закликає ввести до 8-го санкційного пакета ЄС "візові рішення щодо громадян Росії"

Зеленський повідомив про звільнення низки населених пунктів

У Міноборони заявили про добровільність постановки на військовий облік жінок, готових служити в ЗСУ

У результаті детонації боєприпасу у Чернігові постраждали 15 осіб, із них 4 у лікарні, половина з них діти

Над Високопіллям Херсонської області піднято український прапор

ОСТАННЄ

За добу на південному напрямку знищено понад 100 окупантів, 42 одиниці техніки, склад боєприпасів, пункт управління 35 армії та 2 КНП

У неділю росіяни з мінометів обстріляли чотири прикордонні громади Сумської області

Зеленський закликає ввести до 8-го санкційного пакета ЄС "візові рішення щодо громадян Росії"

Зеленський повідомив про звільнення низки населених пунктів

5 вересня: Цей день в Україні та в світі

У Міноборони заявили про добровільність постановки на військовий облік жінок, готових служити в ЗСУ

У результаті детонації боєприпасу у Чернігові постраждали 15 осіб, із них 4 у лікарні, половина з них діти

Останнім часом почастішали обстріли прикордонних громад Чернігівської області з території РФ

Із 1 жовтня жінки 14 спеціальностей мають стати на військовий облік, за невиконання до нового року не штрафуватимуть

Ракетного удару по Харкову в неділю ввечері було завдано з Бєлгородської області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА