Український прапор і вільне життя повернуться до Криму

Президент України Володимир Зеленський заявив, що український прапор і вільне життя знову повернуться до Криму.

У своєму відеозверненні в неділю він нагадав, що "сьогодні – річниця затримання окупантами в Криму першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла".

"Він не скоював жодних злочинів. Єдине, чим він роздратував окупантів, – це захистом свого народу та своєї країни – України. Наріман Джелял торік взяв участь у роботі Кримської платформи. Він прибув з Криму на саміт і розказав гостям та учасникам про те, що реально відбувається на півострові. Про репресії проти всіх, хто намагається зберегти свою свободу й свою культуру. Про деградацію життя в Криму за час окупації", - сказав також Зеленський

За його словами, "пан Джелял хотів зробити все, щоб змінити це – щоб повернути у Крим нормальне життя, щоб повернути Україну. Я вірю, що український прапор і вільне життя знову повернуться в Крим. Ми звільнимо всю нашу землю, усіх наших людей".

Зеленський зазначив, що "Збройні Сили України, наша розвідка, спеціальні служби вже роблять необхідні кроки саме для цього. Ці кроки можна почути. І всі бачать – окупанти вже почали втікати з Криму. Це правильний вибір для них усіх".

"Ми повернемо свободу Криму, усім нашим людям у Криму, повернемо свободу киримли й обов’язково зробимо Крим одним із найкращих, найкомфортніших місць у Європі. Крим на це заслуговує", - заявив він.