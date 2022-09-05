Президент України Володимир Зеленський повідомив про звільнення низки населених пунктів у Донецькій області та на півдні.

"Провів сьогодні нове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Хоч і неділя, але вихідних на війні не буває. Доповідали Головнокомандувач Збройних Сил, командувачі оперативних напрямків, керівник розвідки. Хороші доповіді були", - сказав він у відеозверненні в неділю ввечері.

"І хочу подякувати сьогодні бійцям 63-го батальйону 103-ї бригади тероборони, які забезпечили результат на Донеччині: звільнено населений пункт. 54-та бригада на напрямку Лисичанськ – Сіверськ також зробила хороші кроки, просунулась вперед, зайняла певні висоти", - сказав президент.

Він також відзначив "42-й окремий мотопіхотний батальйон – завдяки його героїчним діям звільнено два населені пункти на півдні нашої держави".