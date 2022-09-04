Україна і Австрія домовилися про економічну співпрацю у розвитку проєктів

Перший віцепрем'єр-міністр України – міністр економіки Юлія Свириденко та федеральний міністр праці та економіки Австрії Мартін Кохер підписали рамкову угоду між урядами двох країн щодо економічного співробітництва у розвитку проєктів.

Як повідомляє пресслужба Міністерства економіки України у неділю, підписання угоди відбулося у неділю, 4 вересня, у Кракові під час візиту Юлії Свириденко до Польщі.

"Сподіваємося, що підписана сьогодні угода про економічне співробітництво дозволить нам розпочати низку важливих проєктів, зокрема, у сфері охорони здоров'я. Серед першочергових – будівництво та оснащення Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" та сучасної університетської клініки в Києві, а також створення Національного реабілітаційного центру у Львові. Орієнтовна вартість цих проєктів складатиме понад 500 млн євро", – повідомила Свириденко.

За її словами, для реалізації цих проєктів буде залучено пов'язане пільгове довгострокове фінансування під гарантії європейських експортних кредитних агентств. Очікується, що ефективна ставка залучення коштів не перевищить 3% річних, а термін запозичення становитиме до 14 років. Таке пільгове цільове фінансування соціально-значущих проєктів є гарною альтернативою та доповненням до більш дорогих та короткострокових зобов'язань, які зазвичай запозичуються для поповнення оборотних коштів державного бюджету.

Згідно з Угодою про економічне співробітництво у розвитку проєктів, уряди України та Австрії домовилися про сприяння розвитку сучасної соціальної та навчальної інфраструктури, зокрема, мережі сучасних медичних та професійно-технічних навчальних закладів, сприяння розвитку ринку страхової медицини в Україні, активізації двосторонніх економічних відносин у сфері інвестицій, інновацій та реалізації економічних проєктів, особливо у сфері медтехнологій та закладів охорони здоров'я.

Свириденко також висловила подяку австрійським партнерам за фінансову та гуманітарну допомогу Україні та за ініціативу Австрії взяти шефство у відновленні Запорізької області.